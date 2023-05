Accueil Envoyer Imprimer Partager L'open banking, une opportunité pour les consommateurs ? Initiée par le régulateur européen afin de favoriser les collaborations entre Fintechs et banques traditionnelles (DSP2 – Directive européenne sur les services de paiement – janvier 2018), et ce, afin de favoriser l'essor des Fintechs, l'open banking pourrait aussi être une opportunité pour les consommateurs. En jeu ? Notamment la possibilité de prendre en compte leur "vie" complète en tant que client et plus seulement d'un statut (marié, en CDI...) lors de la prise de décision, comme l'accord d'un crédit. C'est ce que révèle notamment une analyse fournie par la Fintech Meelo s'appuyant notamment sur un White Paper de Juniper Research publiée au mois de février 2023 "Why the Future of Banking Is Open"



Un parcours plus juste et plus sécurisé pour le client Mais le jeu en vaut la chandelle : l’Open Banking pallie efficacement la subjectivité du facteur humain et rend ainsi la décision totalement objective. Fini l’étude d’une solvabilité théorique liée à un statut (CDI, freelance…), l’algorithme étudie ici la réalité de la gestion des comptes. “L’Open Banking est capable de rendre les produits et services financiers plus inclusifs en ouvrant ces derniers à un public de consommateurs plus large, qui sans cela aurait été empêché d’accéder à ces produits”, précise l’étude de Juniper Research.

Autre avantage par rapport à un traitement “à la main” : les données sont anonymisées et protégées. Pour le client, cela représente davantage de sécurité que d’envoyer un dossier avec ses fiches de paie, avis d’imposition, etc. En effet, les institutions financières et les acteurs de la FinTech sont tenus de respecter les réglementations telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne et la Directive sur les Services de Paiement 2 (DSP2). Ils déploient donc une sécurité maximale pour protéger les données des clients. Le consommateur garde, par ailleurs, le contrôle sur le partage de ses données avec des tiers et peut s'y opposer.



Détails du White Paper de Juniper Research

Why the Future of Banking Is Open

February 2023

whitepaper, Why the Future of Banking Is Open, examines the state of the Open Banking market, considering the impact that a changing regulatory environment and a growing number of use cases is having on the market. Additionally, it includes a forecast summary of the total value of the Open Banking market in 2027.

Introduction

Open Banking Market: An Overview

Structure of Open Banking: Market Segmentation

Open Banking: Key Themes and Trends

Forecast Summary Les initiatives autour de l’Open Banking se multiplient ces dernières années, notamment dans une optique d’amélioration de l’expérience client. Accélération des prises de décision, anonymisation des données… Les avantages de cette technologie sont nombreux mais il reste à convaincre etrassurer les consommateurs sur la sécurisation de leurs données.L’ouverture des données bancaires représente une opportunité pour les marchands de rendre leur parcours client plus sûr et plus rapide et d’avoir une analyse plus fine du risque et, in fine, un meilleur taux de transformation. On peut donc se demander pourquoi cette tendance prend du temps à segénéraliser.Si ses intérêts sont nombreux, l’Open Banking, comme toute révolution technologique disruptive, suscite de la curiosité mais aussi la défiance du grand public. Les experts de Juniper Research dressent le tableau de cette nouvelle tendance dans leur livre blanc “Why the future of banking isopen” (“Pourquoi le futur du secteur bancaire est ouvert”) : “Il apparaît évident que les efforts pour sensibiliser les consommateurs à la sécurité et aux avantages liés à l’Open Banking vont favoriser la croissance du marché. S’il veut réaliser son potentiel de croissance, l’Open Banking doit lutter contre lesfausses idées concernant les potentiels abus liés à l’exploitation des données financières par des tiers”.Du côté de certains marchands, une réticence subsiste face à l’ampleur technique de l’intégration de l’Open Banking dans leur parcours. En effet, l’Open Banking n’est pas magique, il faut l’intégrer dans une vision globale autour du parcours digital simplifié. Cela nécessite d’en faire une priorité dans leplan de projet informatique.Un parcours plus juste et plus sécurisé pour le client Mais le jeu en vaut la chandelle : l’Open Banking pallie efficacement la subjectivité du facteur humain et rend ainsi la décision totalement objective. Fini l’étude d’une solvabilité théorique liée à un statut (CDI, freelance…), l’algorithme étudie ici la réalité de la gestion des comptes. “L’Open Banking est capable de rendre les produits et services financiers plus inclusifs en ouvrant ces derniers à un public de consommateurs plus large, qui sans cela aurait été empêché d’accéder à ces produits”, précise l’étude de Juniper Research.Autre avantage par rapport à un traitement “à la main” : les données sont anonymisées et protégées. Pour le client, cela représente davantage de sécurité que d’envoyer un dossier avec ses fiches de paie, avis d’imposition, etc. En effet, les institutions financières et les acteurs de la FinTech sont tenus de respecter les réglementations telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne et la Directive sur les Services de Paiement 2 (DSP2). Ils déploient donc une sécurité maximale pour protéger les données des clients. Le consommateur garde, par ailleurs, le contrôle sur le partage de ses données avec des tiers et peut s'y opposer.Moins de risque, plus de transformationAvec l’Open Banking, le client n’est alors plus un intermédiaire, le parcours lui apparaît donc plus simple et plus fluide. Il reçoit un SMS et il lui suffit de se connecter à son application bancaire.Nul besoin de justificatif : on obtient un score immédiat sur la tenue du compte. On peut calculer le taux d’endettement, le reste à vivre, etc. En pluggant une solution comme Meelo, il est possible de catégoriser tous les montants en fonction de l’origine de la dépense (habillement, alimentation, loisirs, etc.) et ainsi d’avoir une analyse beaucoup plus détaillée de la gestion du compte. Et ainsi d’établir un scoring fiable de la solvabilité du demandeur.L’immédiateté entraîne par ailleurs moins de perte dans le parcours d’achat. Avant, un nombre considérable de clients abandonnaient leur panier face à la lourdeur de la démarche. Ici, quelques clics suffisent. Nous avons fait le test avec un grand retailer. Concrètement, l’analyse d’un relevé de comptes pouvait prendre auparavant entre 15 minutes et 2 jours. Via l’Open Banking, cela ne prend plus que quelques secondes. Pour le client, l’acceptation d’un crédit représente toujours un stress.Plus la démarche est rapide, plus il sera susceptible d’aller au bout du processus.A propos de MeeloLancée en 2020, la fintech nordiste Meelo propose une solution SaaS pour sécuriser les transactions, repérer les éventuels fraudeurs et prédire le risque d'impayé. Elle combine l’open data et l’IA pour identifier les nouveaux clients et prédire leur comportement pour adapter l’expérience d’achat. Sasolution plug and play réduit le coût du risque par 4 en moyenne.L’entreprise compte aujourd’hui une trentaine de salariés et une dizaine de clients, principalement des banques, assurances, retailers et e-commerçants. Parmi eux, de grands comptes comme Boulanger,BYmyCAR et Sofinco ont déjà testé et approuvé la solution d'onboarding sécurisé.Détails du White Paper de Juniper ResearchWhy the Future of Banking Is OpenFebruary 2023whitepaper, Why the Future of Banking Is Open, examines the state of the Open Banking market, considering the impact that a changing regulatory environment and a growing number of use cases is having on the market. Additionally, it includes a forecast summary of the total value of the Open Banking market in 2027.IntroductionOpen Banking Market: An OverviewStructure of Open Banking: Market SegmentationOpen Banking: Key Themes and TrendsForecast Summary

