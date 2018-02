L’entreprise X.0

- La Vision Technologique d’Accenture identifie les technologies émergentes des 3 prochaines années, qui auront un impact significatif à travers toutes les industries et qui sont applicables dès maintenant.

- Pour cette édition 2018, nous avons étudié la façon dont les entreprises ont utilisé la technologie pour faire partie intégrante de la vie quotidienne de leurs clients.

- Les entreprises doivent construire de nouvelles formes de relations, qui ne sont plus uniquement commerciales mais aussi personnelles.



La technologie fait désormais partie intégrante de nos activités quotidiennes, améliorant la façon dont nous vivons, travaillons et expérimentons le monde. Collectivement, ces progrès créent une grande transformation : c’est un virage qui va au-delà du digital, vers une ère où la technologie est intégrée à chaque interaction. Cette année, la Vision Technologique souligne les avancements technologiques rapides qui redessinent, non seulement notre vie quotidienne mais aussi la société dans son ensemble, et permettent aux entreprises tous secteurs d’activités confondus, de revoir leurs champs des possibles.



Dans le passé, la société s’est reconstruite de nombreuses fois autour de ruptures technologiques. Nous vivons aujourd’hui l’une de ces reconstructions. Mais cette fois-ci, la transformation est unique : pour la première fois, le changement se fait à double-sens. Nous n’utilisons pas uniquement des produits et des services, nous fournissons également des informations en retour. Afin de proposer des innovations totalement intégrées, les entreprises ont besoin d’un niveau élevé d’informations, que ce soit sur leur écosystème de partenaires ou notre façon de vivre. A l’ère de l’entreprise intelligente, ce niveau de connexion et de confiance implique un nouveau type de relation. Ce n’est plus uniquement l’aspect professionnel qui compte mais bien le personnel. C’est bien de cette manière que les dirigeants vont redéfinir leurs entreprises.



Tendance 1 : L’IA citoyenne

L’éducation autour de l’IA, au service des entreprises et de la société



Pour capitaliser sur le potentiel de l’Intelligence Artificielle (IA), les entreprises doivent prendre conscience de son impact. A mesure que l’IA continue d’évoluer rapidement, elle devient un partenaire parmi nous, avec un accès et un impact sans précédent sur la façon dont nous travaillons et vivons. Si l’IA doit réellement collaborer avec nous, la déployer est maintenant une question « d’éducation » plus que d’entrainement à une tâche donnée, lui permettant ainsi d’agir et de contribuer comme un membre à part entière de la société.



Cela implique de changer la façon dont les entreprises voient l’IA, passant de systèmes programmés à un système qui apprend. Les entreprises peuvent prendre exemple sur les étapes clés du développement humain. Eduquer une Intelligence Artificielle suppose de rencontrer les mêmes challenges que ceux de l’éducation humaine, de l’explication de décisions et d’actions, à l’acceptation des responsabilités qui y sont liées. Les dirigeants relèveront ce challenge de manière à accepter le nouveau rôle et impact de l’IA dans la société.



Tendance 2 : La réalité amplifiée

L’expérience sans la distance



Les expériences immersives changent la manière dont nous sommes connectés à l’information et les uns aux autres. Au travers des technologies incluant une réalité virtuelle, augmentée ou mixte, la réalité amplifiée est la première technologie à nous transférer dans le temps et l’espace, et fait disparaître la notion d’espace-temps.



Les technologies ont évolué dans l’histoire pour réduire la distance. Aujourd’hui, les expériences immersives sont courantes et résolvent les problématiques de distance. A mesure qu’elles deviennent omniprésentes, elles vont éliminer la distance la plus importante : celle entre l’entreprise d’aujourd’hui et l’entreprise du futur.



Tendance 3 : La data infaillible

L’importance de la confiance dans les données



Les données sont les poumons de l’entreprise intelligente. Les informations fausses ou manipulées menacent la perception des entreprises dans leur planification, leurs opérations et leur croissance. Des données non vérifiées sont une nouvelle forme de vulnérabilité que chaque entreprise doit adresser. Avec des prises de décisions automatiques et basées sur ces données, en forte augmentation dans toutes les industries, le préjudice potentiel d’une mauvaise information devient une menace existentielle au niveau de l’entreprise.



Les compétences et les outils nécessaires pour authentifier ces informations existent. En se basant sur la « data science » existante et le potentiel de la cybersécurité, les entreprises peuvent construire leur propre « data intelligence ». Une véracité de données solide renforce la confiance d’une entreprise dans sa vision et son application, tout en l’alertant sur de nouvelles menaces potentielles. C’est le nouveau challenge de chaque entreprise : s’assurer de la véracité des données qu’elle utilise comme levier.



Tendance 4 : L’IT antichoc

Une architecture prête pour un écosystème à grande échelle



Les partenariats basés sur la technologie ont permis aux entreprises de se développer plus rapidement et au sein de plus nombreux écosystèmes que jamais auparavant. Mais les systèmes traditionnels n’étaient pas conçus pour supporter une évolution aussi agile et aussi rapide. Ces systèmes dépassés deviennent un obstacle majeur dans la construction de relations nécessaires pour innover et concurrencer le marché.



Les entreprises leader de demain seront celles qui rendront possible les partenariats sur-mesure, dès aujourd’hui. Pour alimenter cette future croissance menée par les écosystèmes, les entreprises doivent se transformer de l’intérieur. Les architectures en micro-services assureront les fondations des partenariats sur-mesure ; la blockchain ainsi que les « contrats intelligents » garantiront un fonctionnement aussi rapide que celui du digital. L’enjeu majeur : libérer l’entreprise dans l’économie.



Tendance 5 : L’internet de la pensée

Rendre intelligentes les architectures distribuées



La robotique, la réalité immersive, l’intelligence artificielle et les objets connectés, nous apportent un nouveau niveau de sophistication technologique. Mais, les infrastructures techniques actuelles ne permettent pas d’amener ces systèmes à une maturité pleine : vous ne pouvez pas construire des technologies innovantes de demain en utilisant des architectures d’hier. Pour favoriser la prochaine vague d’innovation technologique, les entreprises ont besoin d’une nouvelle infrastructure.



Intégrer une entreprise dans le monde environnant requiert une transformation d’architecture. Cela implique un nouvel équilibre entre le cloud et l’« edge computing », et une revue du hardware. A travers cet effort, les entreprises peuvent construire de nouvelles capacités et rendre possible des actions intelligentes. Bienvenue dans l’Internet Intelligent.



Téléchargez la synthèse de l'étude (PDF 19 pages en français).

Téléchargez l'étude intégrale en anglais (PDF 78 pages).