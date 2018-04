L'économie des voyageurs professionnels et de la location de véhicule change de cap

En effet, ces dernières années les comparateurs ont révolutionné la concurrence, qu’il s’agisse de comparateurs de restaurants ou de sites qui comparent les offres de centaines d'agences de location de voiture comme comparateurlocationdevoiture.fr . Les clients ont désormais la liberté de choisir du sur-mesure pour une plus grande liberté de choix et surtout des prix plus compétitifs.Mais le grand gagnant de cette nouvelle vague, c’est Airbnb. Avec plus de 31 milliards de dollars de capital et une prochaine introduction en bourse, le géant américain s’est imposé en quelques années, revisitant les habitudes de milliers de vacanciers.L’époque des séjours en club de vacances tout inclusifs, où il ne restait plus qu’à poser les pieds sous la table, a désormais laissé place au confort d’appartements plus spacieux et tout équipés. En effet, avec des surfaces plus grandes et moins chères qu’une nuit en hôtel, Airbnb permet à ses hôtes de se loger à proximité de zones touristiques, tout en leur permettant l’économie du restaurant tous les soirs.Lié à ce mode d’évolution des vacances, toute une gamme de services s’est mise en place afin d’assurer aux voyageurs la plus grande adaptabilité possible. Si les années 90 apportaient l’activité aux voyageurs, c’est désormais le voyageur qui part à l’assaut de son environnement. Pour cela, tout est fait pour lui permettre une plus grande liberté, de la location de voiture sur place, au guide à réserver à l’heure ou à la journée, tout s’adapte au rythme et à la volonté des touristes.