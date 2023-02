Kyriba s'associe à Jiko et renforce son offre sur sa Marketplace en proposant un accès direct au marché des bons du Trésor US

Kyriba Corp, leader mondial des solutions financières et informatiques basées sur le cloud, et Jiko, une institution financière verticalement intégrée qui offre à ses clients un accès en temps réel au rendement et à la sécurité des bons du Trésor US, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique. Les clients de Kyriba pourront exploiter le produit phare de Jiko – Jiko Money Storage - directement à partir de la plateforme de gestion des liquidités de Kyriba. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les clients de Kyriba seront en mesure de gérer de manière proactive leurs avoirs en bons du Trésor en toute simplicité, et en toute sécurité.



Une solution révolutionnaire de gestion de ses liquidités pour accompagner les clients de Kyriba



La solution Jiko Money Storage permet aux trésoriers de déployer de manière transparente leurs liquidités directement dans des bons du Trésor, détenus par la principale banque dépositaire BNY Mellon. La principale innovation de Jiko réside dans l'association de la technologie de paiement de sa banque nationale et de la technologie de négociation et d'ouverture de son courtier agréé, ce qui permet aux clients de placer facilement leurs liquidités dans les échéances de bons du Trésor de leur choix (actuellement 1, 3, 6 et 12 mois) sans avoir à engager des négociants ou à passer par des interfaces de courtage complexes. Jiko investit ou liquide automatiquement des positions lorsqu'elle reçoit une instruction électronique, et a récemment démontré sa capacité à le faire rapidement et à grande échelle en effectuant le même jour un retrait de plus de 100 millions de dollars pour une entreprise cliente.



"Jiko permet de placer très facilement des liquidités dans des bons du Trésor US – une classe d'actifs populaire à faible risque dont l’accès a été historiquement difficile pour les entreprises", a déclaré Rémy Dubois, Chief Growth & Value Officer chez Kyriba. "La disponibilité de Jiko Money Storage sur la Marketplace de Kyriba donne à nos clients la possibilité d'accroître leurs liquidités, en toute sécurité et sans pénalité, alors que les équipes de trésorerie s'efforcent d'optimiser la planification des liquidités et d’augmenter le rendement de leurs différentes classes actifs."



"Il n'a jamais été aussi important pour les entreprises de placer et de stocker correctement leurs liquidités tout en générant du rendement en toute sécurité", a déclaré Stéphane Lintner, PDG et cofondateur de Jiko. "Jiko Money Storage permet aux trésoriers de s'affranchir de la structure unique et opaque des fonds du marché monétaire, sans introduire de risque opérationnel ou de contrepartie supplémentaire pour la fonction de trésorerie. Nous sommes ravis de nous associer à un leader du marché pour permettre aux trésoriers d'entreprise de cartographier les besoins en liquidités et d'accéder à l'argent selon les besoins grâce à Jiko Money Storage."



Les principales caractéristiques de Jiko Money Storage directement accessibles aux clients de Kyriba sont les suivantes :

● Une expérience utilisateur unique, simple et infaillible qui s'appuie sur l'automatisation des transactions, en faisant abstraction de toutes les complexités opérationnelles.

● Les entreprises de tous niveaux peuvent placer de l'argent directement dans des bons du Trésor américain.

● Les bons du Trésor sont détenus en toute sécurité par la banque dépositaire de premier plan BNY Mellon.

● La possibilité de faire correspondre les flux de trésorerie annuels avec les échéances des bons du Trésor sélectionnés.

● Visibilité en temps réel des détails des transactions et des avoirs

● Des prix transparents et compétitifs

Les clients de Kyriba peuvent s'adresser à leur chargé de compte pour avoir accès à Jiko Money Storage.



À propos de Kyriba

Kyriba permet aux Directeurs Financiers et à leurs équipes de transformer leur façon d’activer la liquidité en tant que véhicule dynamique en temps réel, pour faire croître et créer de la valeur pour l’entreprise, tout en la protégeant contre les risques financiers. Avec 2500 clients dans le monde, dont 20% parmi les sociétés du Fortune 500 et 25 millions de paiements traités quotidiennement, la plateforme de Kyriba relie les applications internes de trésorerie, de risque, de paiement et de fonds de roulement à des sources externes vitales telles que les banques, les ERP, les plateformes de trading et les fournisseurs de données de marché. Basée sur une plateforme SaaS sécurisée et évolutive qui utilise l'intelligence artificielle, Kyriba permet à des milliers d'entreprises dans le monde de maximiser les opportunités de croissance, de se protéger contre les pertes dues à la fraude et aux risques financiers, et de réduire les coûts grâce à une automatisation avancée. Le siège de Kyriba est à San Diego. La société est présente sur trois continents avec une forte présence aux Etats-Unis et en Europe. En France, Kyriba emploie plus de 200 personnes sur son site historique de Saint-Cloud, dont une grande partie au sein de ses équipes innovation et développement produit. Pour plus d’information : www.kyriba.fr



À propos de Jiko

Jiko Securities, Inc, Jiko Technologies, Inc, et Jiko Bank, une division de Mid-Central National Bank, collectivement "Jiko". Jiko est une institution financière intégrée verticalement qui combine la stabilité d'une banque nationale et d'une société de courtage enregistrée avec une technologie moderne de trading et de ledgering pour offrir à ses clients un accès programmatique en temps réel au rendement et à la sécurité des bons du Trésor. Tout en préservant la liquidité à la demande, les liquidités sont investies dans la sécurité des bons du Trésor au nom du client, qui sont conservés en toute sécurité dans la plus grande banque dépositaire du pays. La mission de Jiko est de fournir une plateforme mondiale de stockage d'argent de premier ordre, offrant à tous les clients des rendements sans risque sur leurs soldes tout en permettant des paiements et des transferts instantanés 24/7. Pour plus d'informations, visitez le site www.jiko.io.



Investissements en bons du Trésor : Non assurés par la FDIC - Pas de garantie bancaire - Peuvent perdre de la valeur Services bancaires fournis par la Jiko Bank, une division de la Mid-Central National Bank.

Tous les États-Unis Treasury investissements et services de conseil en investissement fournis par Jiko Securities, Inc, une société de courtage enregistrée, membre de la FINRA et de la SIPC.