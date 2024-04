Kyriba et Onyx, filiale de J.P. Morgan, signent un partenariat pour introduire la monnaie numérique et la blockchain en matière de paiements transfrontaliers

Kyriba, qui possède le plus grand écosystème technologique de trésorerie au monde, a élargi son réseau mondial de partenaires, avec un éventail inégalé de partenaires comprenant des sociétés de conseil aux directeurs financiers, des partenaires d'implémentation certifiés, des fournisseurs de technologies et de logiciels indépendants et des sociétés de gestion d'investissement.



L'écosystème de partenaires de Kyriba est un pilier essentiel de sa croissance et du succès de ses clients. En plus de servir les banques et les ERP, Kyriba se consacre à l'avancement de ses offres par le biais de son réseau de partenaires nouvellement élargi, y compris :



• Des sociétés de conseil internationales, telles que Deloitte et PwC, fournissent aux clients de Kyriba des conseils d'experts sur les meilleures

pratiques de trésorerie, la transformation numérique, la conformité réglementaire, la gestion des risques et la stratégie du directeur financier.

Des partenaires tels que Deloitte ont fait des investissements stratégiques dans le développement d'un réseau Kyriba mondial et réalisent les implémentations Kyriba les plus importantes et les plus complexes.



• Partenaires de mise en œuvre certifiés, avec plus de 900 consultants certifiés dans le monde, des partenaires de mise en œuvre tels qu'Accenture, Clearsulting, Elire, Nitor, RSM US LLP et d'autres fournissent des services de mise en œuvre de haute qualité, associés à une expertise en la matière et à des pratiques de pointe pour aider les clients à raccourcir les projets de trésorerie, de paiement et de connectivité et à réduire le délai de rentabilisation de leurs investissements technologiques.



• Partenaires technologiques, en plus des fournisseurs de logiciels indépendants partenaires tels que Blackline et Netsuite, Kyriba a choisi AWS

comme fournisseur privilégié de solution cloud. Cette relation tire parti de l'évolutivité, la sécurité, la fiabilité et de la portée mondiale d'AWS pour

fournir les solutions de Kyriba dans le monde entier. Kyriba continue de travailler avec AWS pour offrir à ses clients des solutions différenciées et

spécifiques à leur secteur d'activité. Les offres de Kyriba seront disponibles pour les clients via AWS Marketplace dans le courant de l'année.



• Les partenaires API Marketplace, dont BlackRock, BNY Mellon, Goldman Sachs, ICD, 360T et LexisNexis, s'intègrent de manière transparente à

Kyriba pour enrichir les flux financiers qui permettent aux clients d'exécuter leur plan de liquidité par le biais d'investissements sur le marché monétaire, d'échanges de devises et d'une gouvernance des paiements en temps réel.