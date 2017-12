Jones Day conseil de Tikehau Capital sur de nouveaux financements bancaire et obligataire pour un montant total de 1,3 milliard d’euros

Jones Day a conseillé Tikehau Capital sur une facilité syndiquée de crédit non sécurisée d’un montant d’un milliard d’euros. Cette facilité est composée d’un financement d’une durée de cinq ans et d’une ligne de crédit renouvelable d’une durée de cinq ans, également. UniCredit Bank AG, Natixis et BNP Paribas ont agi en tant que coordinateurs de la facilité.



Jones Day a également conseillé Tikehau Capital sur son émission obligataire inaugurale senior unsecured d'un montant de trois cents millions d’euros, assortie d'un coupon fixe annuel de trois pourcents et venant à échéance en novembre 2023. Le produit de cette émission sera utilisé pour les besoins généraux de Tikehau Capital. Le placement obligataire a été mené par UniCredit Bank AG et Natixis en tant que Global Coordinators, BNP Paribas, Nomura International plc, Société Générale, UBS Limited en tant que Joint Lead Managers et Banque Degroof Petercam SA en tant que Co-Lead Manager.



La facilité de crédit et l’émission obligataire viennent non seulement diversifier mais également renforcer durablement les ressources financières de Tikehau Capital.



Dans le cadre de cette opération, Tikehau Capital était conseillé par Jones Day :

Diane Sénéchal, associée en charge du dossier (Banque et finance), Natalia Sauszyn, collaboratrice senior (Marchés de capitaux), Alexandre Chazot (Banque et finance), Emmanuel de La Rochethulon, associé, et Alexios Theologitis (Droit fiscal).

Les coordinateurs sur la facilité de crédit étaient conseillés par Gide (Eric Cartier-Millon et Delphine Guillotte).

Le syndicat bancaire sur l’émission obligataire était conseillé par Linklaters (Véronique Delaittre, associée, Pierre-André Destrée, counsel, Clément Moine et Antoine Galvier).



