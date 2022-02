Jean Noël de Galzain, Président et fondateur de WALLIX

Deux mois après l’annonce de Unicorn 25, Jean Noël de Galzain, Président et fondateur de WALLIX - éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités, revient sur ce nouveau plan stratégique ambitieux pour la période 2022-2025.



Avant d’évoquer le futur, revenons un peu en arrière, comment s’est déroulé le plan Ambition 21 ? Êtes-vous allés au bout de vos ambitions justement ?



Nous sommes très fiers des résultats acquis, grâce aux investissements réalisés depuis 2018, lors de notre plan Ambition 21. WALLIX dispose aujourd'hui d'une offre exhaustive sur le PAM (1) qui lui permet de répondre à l’ensemble des menaces issues de l'implémentation de nouvelles technologies (IoT, Cloud…) ou des nouveaux services digitalisés (télémédecine, télétravail, smart city…).



Dans le cadre du plan Ambition 21, nous avons également fortement densifié notre implantation géographique avec une présence accrue en Allemagne et l'ouverture de bureaux en Espagne, en Italie et aux Émirats Arabes Unis. En Europe, le Groupe a récemment signé des partenariats avec TechData pour l'Espagne et le Royaume-Uni et IT2trust pour les pays nordiques. Nous avons aussi posé les premiers jalons d'une présence en Amérique du Nord, avec ces implantations aux États-Unis et au Canada.

WALLIX dispose donc, à l'issue d’Ambition 21, de fondamentaux solides : une offre leader sur le marché du PAM, une large base de clients équipés et une présence géographique étendue.



En quelques années, nous avons continué notre croissance et sommes devenu un acteur incontournable de la cybersécurité, leader Européen reconnu par les analystes référents de l'industrie comme Kuppingercole et Gartner, avec une présence mondiale qui s'appuie sur un puissant écosystème de partenaires intégrateurs et revendeurs formés et certifiés. Nous disposons ainsi d'atouts technologiques et stratégiques majeurs pour poursuivre notre croissance et contribuer à l'émergence d'une offre souveraine de cybersécurité en Europe.



Mais alors qu’est-ce que Unicorn 25 ?



Unicorn 25 est notre nouveau plan stratégique. Il vise à répondre aux enjeux de sécurité liés à la transformation digitale, avec la nécessité d’ouverture et l'essor, inéluctable et exponentiel, des accès aux systèmes numériques qu'ils soient dans les organisations ou dans la société. Avec notre vision, du « PAM pour tous », nous accompagnons ces évolutions structurantes partout dans le monde, en apportant des solutions pour sécuriser l'ensemble des accès numériques, que ce soient ceux des utilisateurs, et demain des objets connectés et des systèmes industriels.



L'expansion internationale reste également un pilier de la croissance de WALLIX. Nous avons donc pour objectif de consolider le leadership du Groupe en Europe et de renforcer significativement sa présence sur le marché nord-américain. Aux États-Unis, WALLIX pourra assoir son développement en capitalisant, dans un premier temps, sur le partenariat d'envergure signé en mai dernier avec Arrow Electronics, un des leaders de la distribution informatique, nous donnant ainsi accès à plus de 1 000 revendeurs et intégrateurs, qui accompagnent des millions de clients aux USA, tous secteurs confondus.



Nous mettons tout en place dès aujourd'hui, pour répondre aux besoins futurs d’un monde pleinement numérique. Pour cela, nos équipes s'inscrivent dans le développement d'un véritable écosystème de la cybersécurité en renforçant nos liens avec nos partenaires commerciaux bien sûr, mais également en nouant des alliances avec des acteurs technologiques, des laboratoires de recherche ou des intégrateurs de solutions métiers.



Fer de lance de la Responsabilité Numérique des Entreprises (RNE), nous souhaitons finalement, au cours de ces prochaines années, œuvrer à la construction d'un monde numérique de confiance et être un acteur structurant de la filière Cybersécurité en Europe.



Expliquez-nous, qu’est-ce que « PAM pour tous » ?



« PAM pour tous » est notre vision stratégique ! Elle a pour ambition de positionner WALLIX comme un acteur leader dans la construction d'un monde numérique de confiance.



Cette démarche nous permet d'offrir à nos clients la promesse d'une transformation digitale sécurisée, pour tous et pour tout, n'importe où et n'importe quand. Concrètement, cela représente : le déploiement de technologies de sécurisation (notamment Bastion et BestSafe) au-delà des utilisateurs de comptes à privilèges pour sécuriser - selon le principe du moindre privilège - l'ensemble des utilisateurs, et des postes de travail. Cette extension prévoit également le déploiement de solutions 100 % Cloud (Bastion for Cloud) pour adresser les besoins des acteurs cloud ou nativement SaaS comme le retail et les médias. Pour cela, nous développerons des compléments d’offres autour des identités (indentification multi-facteurs, IdaaS, IGA, SSO) avec pour objectif d'accroitre la valeur clients.



Dans cette démarche, nous pensons également à l'interconnexion IT/OT et l'avènement de l'Internet des objets, en poursuivant le développement de solutions de cybersécurité embarquée, à l'instar de WALLIX Inside ou de la plateforme Oscar, lauréat du Grand Défi Cyber (2). Fort des premiers partenariats conclus avec Fives et Schneider Electric, WALLIX Inside a pour ambition de proposer aux industriels la possibilité de fournir des solutions sécurisées par design.



En conclusion, pouvez-vous présenter WALLIX en quelques chiffres ? Et quels sont vos objectifs pour 2025 ?



Nous comptons près de 1 600 clients équipés de nos solutions, un chiffre d'affaires de 20 M€ en 2020. En 2021, toutes zones géographiques confondues, nous avons atteint un chiffre d'affaires de 23,1 M€ - en hausse de 15 % par rapport à l’année passée. Nous avons également enregistré une croissance de 35 % à l'international et avons renforcé notre base clients de 44 % - avec 581 nouveaux contrats signés.



Au terme du plan Unicorn 25, nous ambitionnons de multiplier par 7,5 son chiffre d'affaires à l'international. Et nous nous sommes fixé le bel objectif de 100 M€ de chiffre d'affaires global et 15 % de marge opérationnelle - à horizon 2025. Nous anticipons donc des investissements de l'ordre de 10 M€, pour atteindre ses objectifs de croissance organique.



Ces investissements, dont 40 à 50 % devraient être réalisés sur l'exercice 2022, seront autofinancés par le Groupe. Ils cibleront prioritairement l'innovation et la R&D produit et l'expansion des activités de marketing et de ventes.



(1) Gestion des accès à privilèges (Privileged Access Management)

(2) OSCAR est lauréat du Grand Défi Cyber, appel à projets lancé dans le cadre de la stratégie nationale de cybersécurité portée par le Programme d’investissements d’avenir (PIA) et France Relance.











