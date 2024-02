Paris Blockchain Week : le retour du concours de startup, inscrivez-vous avant le 29 février !

Le PBW Startup Competition a ouvert de nombreuses portes et nous a donné accès à un réseau d'investisseurs et de constructeurs de classe mondiale", a déclaré Xverse , lauréat de l'or de la dernière édition . "Cela a changé la donne pour notre roadshow. Non seulement nous avons obtenu un financement, mais nous avons également augmenté notre visibilité et sursouscrit notre tour de table !"

Les partenaires comprennent des leaders de l'industrie, des investisseurs et des blockchains du monde entier : Tim Draper, RockawayX, AWS, Consensys, CoinMarketCap, Coin Academy, iExec, Blockchain Founders Fund, Outlier Ventures, Foresight Ventures, Mantle, Mirana, Morningstar, NEO, Bit2Me. , XRP Ledger, Pitchbook, Bitpanda, CV Labs, Stellar, Canonical Crypto, BNB Chain, Node Capital, Hello Labs, Killer Whales, Orange DAO, Blockwall, v3ntures, Cointelegraph, TDeFi, HUMANS, LBanks, VNTR et Mercy Corps.Les partenaires jouent un rôle déterminant dans l'élaboration de l'événement, contribuant largement au-delà de la cagnotte de 10 millions de dollars. Leur engagement s'étend à la recherche de fondateurs exceptionnels et à leur participation active à la sélection des 100 meilleurs candidats. Ce soutien solide met en évidence le rôle crucial de l'acteur dans la promotion de l'innovation et de la croissance au sein du secteur de la blockchain.» a souligné l' équipe Bubblemaps , médaillée d'argent.‍L' ensemble des prix, totalisant 10 millions de dollars en prix variés, établit un nouveau record de l'industrie. Non seulement il offre des opportunités de financement substantielles, mais également des subventions, des accélérations, des crédits et du mentorat de la part de grandes sociétés et sociétés de capital-risque.Cela promet également une visibilité importante aux gagnants.Le forfait comprend des subventions pour les relations publiques et les médias, ainsi qu'une chance exclusive de participer à l'émission « Killer Whales » d'Apple TV.Les startups ont jusqu'au 29 février 2024 pour postuler . Ensuite, le Top 100 sera sélectionné et annoncé le 10 mars. Les investisseurs auront ensuite jusqu'au 25 mars pour sélectionner les 10 finalistes. Ces derniers seront invités gratuitement à pitcher leur projet lors de l'Investor Day le 11 avril 2024. Après leurs présentations, le jury sélectionnera quatre lauréats à présenter sur la Master Stage du Carrousel du Louvre, et pitchera Tim Draper. , en direct dans un épisode de l'émission télévisée "Meet the Drapers".Le jury comprend des personnalités réputées telles que Tim Draper, aux côtés d'experts chevronnés issus d'entités leaders du secteur, notamment Lightspeed Ventures, Stellar, RockawayX, NEO et Bit2Me.‍Le concours devrait attirer plus de 1 000 startups ambitieuses désireuses de présenter leurs innovations. En outre, il prévoit d'attirer la participation de plus de 500 investisseurs de toutes sortes : VC, Business Angels, accélérateurs, incubateurs, DAO, institutionnels et LP, offrant ainsi une plate-forme sans précédent pour les opportunités de réseautage, de collaboration et d'investissement.Le 11 avril, le troisième jour de la Paris Blockchain Week proposera un Startup Village, un Investors Lounge et une scène spécialisée pour des tables rondes et des keynotes sur les projets Web3, les levées de fonds et les tendances du marché.Le Paris Blockchain Week Startup Competition s'impose comme le plus grand événement de l'année pour les startups et les investisseurs de l'écosystème Web3. Nous sommes extrêmement fiers de mettre en valeur l'innovation au sein de notre industrie à travers ce concours, qui vise à être le plus grand du genre au monde.est une organisation leader dans le domaine de la blockchain/web3, dédiée à favoriser l'innovation, la collaboration et le partage des connaissances. En tant que plateforme événementielle de premier plan, nous rassemblons des leaders d'opinion, des experts du secteur, des développeurs, des entrepreneurs, des investisseurs, des régulateurs et des passionnés du monde entier pour explorer le potentiel de la technologie blockchain et son impact transformateur sur divers secteurs.La 5ème édition, qui se déroulera au Carrousel du Louvre du 9 au 11 mars, devrait accueillir plus de 10 000 participants et plus de 500 intervenants, dont Richard Teng - PDG de Binance, David Marcus - PDG et co-fondateur de Lightspark, Denelle Dixon - PDG et directeur exécutif de la Stellar Development Foundation, Jeremy Allaire - PDG de Circle, Ryan Selkis - PDG de Messaris, Silvia Attanasio - Responsable de l'innovation à l'Association bancaire italienne et membre du conseil consultatif de Digital Euro, Yat Siu - Co-fondateur et président exécutif d'Animoca Brands, Mihailo Bjelic - co-fondateur de Polygon, Mo Shaikh - PDG d'Aptos, Alex Matsuo - co-responsable de Web3 chez Amazon Web Services, Silvio Micali - fondateur d'Algorand et Yoni Assia - PDG d'eToro, pour n'en nommer que quelques-uns.