Paris Blockchain Week : rendez-vous du 8 au 12 avril 2024

David Marcus (Lightspark), Denelle Dixon (Stellar Development Foundation), Yat Siu & Robby Yung (d'Animoca Brands), Yonni Assia (eToro), Richard Teng (Binance)... Sont autant de personnalités pionnières de la blockchain et des crypto qui ont déjà répondu par la positive à l'invitation des organisateurs de la Paris Blockchain Week. Cette cinquième édition promet donc de se présenter comme encore plus ambitieuse que celle de l'an passée qui malgré des conditions compliquées avait remporté un franc succès (grèves des transports / Manifestations contre le projet de loi sur la retraite) " Après le succès retentissant de notre dernière édition, nous nous préparons déjà à la 5e édition de la Paris Blockchain Week avec une ferveur inégalée. Cette année, nous repoussons les limites pour offrir à nos participants une expérience inégalée. Nous nous engageons à favoriser les conversations qui suscitent la réflexion et à offrir une plateforme aux esprits les plus brillants pour éclairer la voie à suivre dans l'espace blockchain. Qu'il s'agisse de start-ups disruptives ou de géants mondiaux établis, nos scènes seront un creuset d'innovation et d'inspiration. Notez dans votre agenda les dates du 8 au 12 avril, et rejoignez-nous au Carrousel du Louvre pour voir l'avenir se dessiner. Ensemble, façonnons l'histoire de la blockchain ". relate Emmanuel Fenet CEO de la Paris Blockchain Week. Comme l'an dernier, l'événement ne se contentera pas d'être uniquement un "salon d'exposants" avec des conférences. En marge de l'événement, un hackathon se déroulera du 5 au 7 avril. La "Talent Fair" rendez-vous privilégié entre recruteurs et futurs employés se tiendra elle, le 8 avril. Quant aux rencontres d'affaires entre investisseurs et dirigeants d'entreprise spécialisées dans le Web3, les NFT, le metavers elles se tiendront cette année dans un salon dédié du Carrousel du Louvre, le 11 avril. Il se murmure qu'un rendez-vous VIP avec visite privée du Louvre devrait se tenir le 9 avril avec le lendemain (10 avril) un petit-déjeuner réservé aux Corporates.

La Paris Blockchain Week, l'un des plus importants rendez-vous d'Europe (voire le plus grand rendez-vous) dédié à l'univers du WEB3/de la blockchain aura lieu du 8 au 12 avril. Et, des premiers noms d'invités et autres speakers ont déjà été dévoilés...