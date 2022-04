Investissements : Agoracles lance avec succès sa collection de NFT

La totalité des dix Divinités mises en vente ont été achetées en moins d’une heure pour un prix de vente total de 120.5 Ethereum (plus de 300 000 euros). Une première étape réussie avant le lancement du reste de la collection d’art numérique d’Agoracles prévu fin avril.Startup fondée par Enzo et Chiara Yee, un frère et une sœur épris d’art futuriste, Agoracles propose une collection d’art numérique sous forme de tokens NFT , mêlant mythologie grecque et technologies futuristes, autour d’une identité artistique en 3D imaginée par le designer et précurseur des arts digitaux Olivier Lapidus. Le projet Agoracles est à la fois une expérience artistique et technologique immersive, et une opportunité d’investissement à forte potentialité de plus-value.La première phase de la commercialisation de la collection Agoracles s’est déroulée vendredi 23 mars avec la mise en vente de dix des douze Divinités, qui constituent les œuvres les plus précieuses de la collection. La totalité de ces dix Divinités ont été vendues en moins d’une heure. Un lancement réussi, et l’aboutissement d’un projet artistique innovateur et cohérent, qui a attisé la curiosité de nombreux investisseurs en vue des prochaines étapes de commercialisation de la collection.En effet, les deux dernières Divinités, ainsi que les 7767 autres tokens qui constituent les œuvres de la collection Agoracles, doivent être mis en vente de manière aléatoire en deux temps les 21 et 28 avril prochains pour un prix unitaire de 0,15 Ethereum (environ 400 euros) et 0,10 ETH pour les whitelist (pré-inscription). Les investisseurs pourront donc acquérir à ce prix, et de manière aléatoire, n’importe quel token NFT restant, y compris les 2 Divinités encore disponibles, ou un des 9 tokens « Muses d’Apollon » et 10 tokens « Femelles », qui permettent de recevoir 0,1% du chiffre d’affaires des ventes de lancement ainsi que des opportunités supplémentaires d’investissement pour la deuxième saison d’Agoracles, qui débute le 14 juin.A l’image d’autres collections de NFT, Agoracles permet en effet aux investisseurs d’acquérir à la fois une œuvre d’art à fort potentiel de valorisation, mais également de devenir actionnaire de la communauté Agoracles. Cette possibilité de plus-value double est d’ailleurs l’une des explications du boom actuel des NFT. Un marché qui a dépassé les 40 milliards de dollars de vente en 2021, et dont la croissance devrait encore s’accélérer en 2022 en raison de l’appétit grandissant des investisseurs et des principaux acteurs des mondes de l’art et de la culture pour ces produits culturels en phase avec notre époque.