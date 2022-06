Interview | Vianney Delannoy, CDO Viseeon

Pouvez-vous nous présenter Viseeon et son secteur d’activité ?



Viseeon est une plateforme technologique qui simplifie la vie des Experts-comptables et qui a la particularité de se développer en marketing relationnel au niveau international.

Nous remplaçons le cabinet traditionnel par des outils technologiques avancés en nous appuyant sur des experts-comptables indépendants.



Notre grande valeur ajoutée réside dans le simple fait que la réussite de chacun des membres fait la réussite du réseau MAIS surtout la réussite des membres eux-mêmes. Ce par l’absence de liens hiérarchiques entre les différents experts-comptables et par un intérêt direct à ce que chacun, et en particulier les filleuls, aient une réussite extraordinaire.



Viseeon a été créé pour permettre au cabinet de devenir une « entreprise de comptabilité », avec tous les services nécessaires : communication, IT, commercial, formation, l’accès à un réseau de partenaires, gestion administrative simplifiée ou diversification des risques par la création de nouvelles sources de revenus.



L’innovation étant dans l’ADN de Viseeon, et pas uniquement au niveau organisationnel, nous avons un service digital et tech en interne qui accompagne aussi bien l’expérience client final que celle de l’expert-comptable membre. Ainsi, nous gérons la veille technologique et cherchons à connecter les meilleures solutions avec nos outils par exemple. Par ailleurs, nous développons nos propres technologies, notamment dans le domaine du prédictif, afin de fidéliser de plus en plus les clients de nos membres. Aujourd’hui, nous nous interfaçons avec toutes les principales solutions de production du marché.



Pourquoi avoir fait appel à une plateforme collaborative ? quelles étaient les problématiques de départ ?



Chez Viseeon, nous avons conçu une approche unique en son genre : la digitalisation totale du cabinet combinée à une communauté d’experts-comptables indépendants. Il nous a donc fallu transformer nos méthodes de travail, passant à celles d’un cabinet d’expertise comptable à celles adoptées par les sociétés de services.



Au départ, nous avons utilisé monday.com comme plateforme de gestion de projet pour les différents services.

monday.com nous permettait de suivre efficacement les projets en sachant rapidement sur quoi on travaillait, qui le faisait et quand ça allait être livré.



Comment le choix de monday.com a-t-il été réalisé ? Quels ont été vos principaux critères de choix ?



Chez Viseeon, nous avons comme politique de chercher à résoudre les problèmes avec les solutions déjà en interne. Si nous n’avons pas l’outil répondant à un besoin, alors nous cherchons une solution permettant de le faire ou développons en interne.



Nous avons connu monday.com en 2017 et avons décidé de l’utiliser sur quelques projets. Rapidement, les fonctionnalités low-code / no-code de monday.com et son intégration simplifiée à différents outils tiers nous a permis d’imaginer de nouveaux usages de l'outil.



C’est un outil à la fois très simple à prendre en main mais surtout, un outil évolutif qui permet, avec très peu d’effort, de répondre aux problématiques de gestion, qualité et digitalisation des cabinets, sans pour autant se préoccuper des aspects techniques / informatiques.



Quels sont les principaux résultats ? Quels indicateurs mesurez-vous ?



Nous avons constaté une adoption très forte de l’outil mais également l’apparition de nouveaux usages, non prévus à la base, signe d’un engouement des membres du réseau pour l’outil.



Nous avons également décidé, suite à l’arrivée de nouvelles fonctionnalités de monday.com, d’utiliser la solution monday.com pour gérer également toutes nos logiques métiers, en passant de l’acquisition client (CRM) jusqu’à la gestion des processus métiers spécifiques aux cabinets d’expertise comptable.



Nous avons également réussi à laisser monday.com s'occuper de nombreuses tâches chronophages et automatisables, pour donner aux utilisateurs la possibilité de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. En faisant cela, améliorons les conditions de travail des collaborateurs et améliorons également notre relation client en réduisant les erreurs et en améliorant notre réactivité. Ainsi, nous avons pu réaliser une croissance à trois chiffres ces cinq dernières années (+109% en 2021) et avons repensé notre CRM existant en 3 mois en le complétant et le centralisant, tout en s'assurant que les données restent compartimentées.



Avez-vous prévu de futurs axes de développement à cette collaboration ? Si oui, lesquels ?



Comme indiqué précédemment, pour chaque nouveau besoin, nous effectuons un benchmark des solutions déjà existantes afin de trouver celle répondant le mieux au besoin.



monday.com a déjà démontré sa capacité à résoudre certaines problématiques organisationnelles et métiers complexes, problématiques nécessitant souvent l’utilisation d’un outil dédié et non adapté à notre vision.



Pour cette raison, nous avons actuellement des projets en cours visant à renforcer l’interconnexion de monday.com à nos différents outils internes et outils tiers et prévoyons de continuer dans ce sens.