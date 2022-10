Interview | Fintecture, plateforme de paiements pour les marchands B2B Entretien avec Faysal Oudmine, CEO et fondateur de FINTECTURE.

Pourriez-vous présenter Fintecture ? De quelle manière fonctionnent vos solutions ?



Lancée commercialement en mars 2020, Fintecture est la première plateforme de paiements conçue pour les marchands B2B. Opérationnelle dans plus de 10 pays européens, nous accompagnons plus de 7,000 entreprises dans la collecte de leurs paiements auprès de de 230,000 payeurs. Nous sommes partis d’une feuille blanche pour créer des nouveaux modes de paiement, adaptés aux enjeux du commerce entre entreprises, qui s'intègrent facilement à l’ensemble des canaux de ventes et qui permettent à nos marchands d’augmenter leurs ventes, de réaliser des économies considérables et d’optimiser leurs trésoreries.



Les transactions en contexte B2B se caractérisent par des paniers moyens élevés, des taux de marge faibles, un besoin d'acquérir une bonne connaissance du client « KYC », etc. impliquant le plus souvent des traitements manuels chronophages, des retards dans les validations de commandes et dans la réception des paiements, un fort besoin de réconciliation et des parcours de paiement décousus. Notre plateforme permet d’apporter une solution 100% automatisée pour la gestion des transactions B2B. Que ce soit pour des ventes en ligne, en magasin ou à distance, nos solutions peuvent s’utiliser directement via notre plateforme web/mobile ou de manière complètement intégrée via nos APIs.



Qu’est-ce qui vous différencie de vos concurrents ?



Tout d’abord, nos modes de paiements propriétaires, développés spécifiquement pour les transactions de négoce entre-entreprises et qui permettent pour la première fois de les digitaliser sans passer par le réseaux des cartes bancaires, particulièrement inadapté en B2B et de surcroît très onéreux (avec des frais interchange 4x supérieurs à ceux en B2C). Que ce soit pour des transactions en ligne, en magasin ou à distance, nous proposons 4 solutions de paiement pour s’adapter aux différentes spécificités du couple marchand-acheteur:



Le virement immédiat : construit sur notre infrastructure d’open banking et utilisant notre algorithme de Smart Acceptance, le virement immédiat permet de réaliser un paiement directement par banque, sans saisie d’IBAN et contourne les plafonds des cartes bancaires. Ce mode de paiement permet une fluidité maximale pour le payeur et il est particulièrement adapté au commerce en ligne et en magasin.



Le virement réconcilié : transforme le virement bancaire classique en mode de paiement automatisé. Une solution qui utilise la technologie d’IBANs virtuels et un algorithme de réconciliation propriétaire pour une automatisation complète et instantanée des traitements et suivi des virements bancaires. Cette solution est particulièrement efficace pour les ventes à distance, les facturations mensuelles et elle est de plus en plus adoptée dans le commerce en ligne.



Le délai de paiement garanti : permettant aux marchands de proposer des délais de paiement sans frais pour leurs clients, avec un coût 2 à 4 fois plus faible que le BNPL classique ainsi qu’une garantie de paiement. En ligne ou en magasin, grâce à cette solution les marchands augmentent considérablement leurs ventes en accommodant la trésorerie de leurs clients professionnels.



Le remboursement immédiat : une solution permettant aux marchands de réaliser des remboursements ou des rétributions (eg: context marketplace) de manière immédiate et 100% automatisée. Moins de 5 minutes pour l’ensemble du processus, allant du KYC à la disponibilité des fonds sur les comptes des clients. Cette solution permet d’éliminer les traitements manuels, de considérablement augmenter la satisfaction et baisser le support clients.



Ensuite, nous attachons une attention particulière à la sécurisation des transactions, bien au-delà de nos obligations en tant qu’établissement de paiement régulé. Compte tenu des montants élevés en contexte B2B, la sécurité des transactions est primordiale. De plus, nous considérons que la confiance et la sécurité doivent être au fondement du commerce entre entreprises.



En résumé, nous sommes capables d’offrir la même expérience de paiement quelque soit le cas d’usage en assurant à chaque fois rapidité, simplicité et sécurité.



Comment des solutions telles que celles de FINTECTURE peuvent révolutionner le quotidien de certains acteurs de secteurs de niche (BTP par exemple) ?



Nous souhaitons aller au-delà du simple paiement en apportant trois principaux avantages à nos clients permettant de maximiser leurs performances opérationnelles: gagner du temps, à la fois en termes de temps des collaborateurs et de DSO (Day Sales Outstanding), délai moyen de paiement entre l’émission de la facture et l’encaissement , réduire leurs coûts, ce qui est important car le niveau des marges est relativement faible en BtoB. Et enfin, augmenter les ventes, notamment avec une augmentation considérable des paniers moyens.



Dans l'absolu, le commerce B2B est un secteur extrêmement compétitif, où les marges sont faibles, les délais de paiement sont longs et des volumes de ventes élevés permettent de gagner en puissance d’achat et compétitivité-prix. En maximisant les performances opérationnelles de nos marchands nous leur permettons de gagner un avantage concurrentiel important et souvent décisif.



C’est particulièrement le cas de nos partenaires dans le secteur du BTP où nous avons une forte densité de marchands et un impact considérable sur leurs performances. C’est dans ce cadre que nous avons accompagné certains d’entre eux en participant à la dernière édition sur salon Batimat.



Comment voyez-vous Fintecture dans 5 ans ? et comment imaginez-vous l’avenir des systèmes de paiement ?



Je vais commencer par la deuxième partie de la question : Il est possible que l'avenir des systèmes de paiement passe par leur disparition.. Je suis un peu provocateur mais je pense sincèrement qu’un système de paiement qui n’a comme seule vertu le transfert des fonds entre deux parties d’une transaction n’a pas d’avenir. Un marchand cherche à vendre et son client à acheter, le paiement n’est qu’une dépendance et nullement un besoin. Je pense que les paiements seront de plus en plus transparents pour les parties et intégrés dans des plateformes qui apportent plus de valeur ajoutée.



Quant à Fintecture dans 5 ans, je la vois comme leader mondial des paiements B2B toujours au service de nos clients et un peu plus proche de notre vision: devenir la plateforme de transactions préférée des marchands B2B.











