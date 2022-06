Interview | Comment Shift Technology entend optimiser la prise de décision des assureurs par la data Entretien avec Eric Sibony, Chief Product and Science Officer chez Shift Technology.

Pouvez-vous présenter Shift Technology ?







Quelles sont les nouveautés de l'offre de Shift Technology ?



Shift a décidé d'étendre son champ d'action en élargissant notre gamme de produits de la détection de la fraude (toujours au cœur de notre mission) à l'optimisation de la prise de décision des assureurs. Nous avons donc mis en place la



Quelle est la valeur ajoutée de votre approche ?



Grâce à son socle technologique de data science et d’intelligence artificielle, Shift permet une prise de décision optimisée, à travers les déclarations de sinistres et cycles de vie des polices. Ce socle technologique est le fruit de notre activité de R&D, effectuée par nos data scientists, chercheurs, développeurs et experts métier. Pour asseoir et consolider notre technologie, nous sommes en train de construire le plus grand pôle de data science consacré à l’assurance au monde, avec l’aide du dispositif French Tech Visa, qui est une procédure simplifiée pour les investisseurs, entrepreneurs et collaborateurs de startups non-européennes qui veulent s’installer en France.



Nous voulons faire évoluer notre équipe internationale avec des centaines de data scientists et ingénieurs issus de tous horizons. Cela permettra à Shift Technology de consolider sa position de leader international et de continuer de fournir aux assureurs les meilleures solutions fondées sur des technologies de pointe.



Dans le secteur financier, pouvez-vous nous en dire davantage sur Shift Financial Crime Detection ?



Comme vous le savez les assureurs ont un devoir de connaissance de leurs clients (internationalement connu sous l’acronyme KYC pour Know Your Customer), au risque de subir des sanctions de la part des autorités réglementaires.



Financer (même à son insu) le terrorisme ou ne pas effectuer tous les audits assurant la conformité de la demande et de l’identité du client, n’expose pas qu’aux foudres de la réglementation européenne et française en la matière, mais aussi au très sévère droit extraterritorial américain (Foreign Corrupt Practices Act, Patriot Act, ou celles visant les transactions avec pays sous embargo, etc…) qui s’en sert parfois comme arme économique contre les entreprises étrangères.





Shift Technology est une entreprise fondée à Paris par Jeremy Jawish, David Durrleman et moi-même en 2013. L'entreprise fournit au secteur de l'assurance une technologie d'automatisation et d'optimisation des décisions fondée sur l'intelligence artificielle et la data science. La technologie aide notamment les assureurs à détecter les fraudes et les opportunités de recours lors des sinistres, à analyser les risques au moment de la souscription et à identifier les risques de conformité liés à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Notre technologie soutient également les initiatives d'automatisation des assureurs grâce à des décisions optimisées en exploitant les données non structurées, notamment le texte libre et les documents. Nous avons effectué notre dernière levée de fonds (série D) de 220 millions de dollars en mai 2021, nous avons des bureaux dans dix pays, et nous employons plus de 450 personnes.Shift a décidé d'étendre son champ d'action en élargissant notre gamme de produits de la détection de la fraude (toujours au cœur de notre mission) à l'optimisation de la prise de décision des assureurs. Nous avons donc mis en place la Shift Insurance Decisioning Platform , une plateforme logicielle qui utilise l'intelligence artificielle pour aider les assureurs à prendre de meilleures décisions tout au long des processus de souscription et de sinistre. Comment cela fonctionne en pratique ? La plateforme agrège et analyse les données (des assureurs, utilisateurs et sources externes) pour fournir des recommandations précises aux gestionnaires de l'assurance. Une réclamation semble-t-elle suspecte, et pourquoi ? Existe-t-il une possibilité de recours ? Les documents soumis par l'assuré justifient-ils la demande et peuvent-ils être traités sans l'intervention d'un humain ? Une police doit-elle être souscrite pour un client particulier ? L'utilisation de l'IA de cette manière ajoute une efficacité incroyable au processus de décision, ce qui se traduit par des expériences client exceptionnelles.Grâce à son socle technologique de data science et d’intelligence artificielle, Shift permet une prise de décision optimisée, à travers les déclarations de sinistres et cycles de vie des polices. Ce socle technologique est le fruit de notre activité de R&D, effectuée par nos data scientists, chercheurs, développeurs et experts métier. Pour asseoir et consolider notre technologie, nous sommes en train de construire le plus grand pôle de data science consacré à l’assurance au monde, avec l’aide du dispositif French Tech Visa, qui est une procédure simplifiée pour les investisseurs, entrepreneurs et collaborateurs de startups non-européennes qui veulent s’installer en France.Nous voulons faire évoluer notre équipe internationale avec des centaines de data scientists et ingénieurs issus de tous horizons. Cela permettra à Shift Technology de consolider sa position de leader international et de continuer de fournir aux assureurs les meilleures solutions fondées sur des technologies de pointe.Comme vous le savez les assureurs ont un devoir de connaissance de leurs clients (internationalement connu sous l’acronyme KYC pour Know Your Customer), au risque de subir des sanctions de la part des autorités réglementaires.Financer (même à son insu) le terrorisme ou ne pas effectuer tous les audits assurant la conformité de la demande et de l’identité du client, n’expose pas qu’aux foudres de la réglementation européenne et française en la matière, mais aussi au très sévère droit extraterritorial américain (Foreign Corrupt Practices Act, Patriot Act, ou celles visant les transactions avec pays sous embargo, etc…) qui s’en sert parfois comme arme économique contre les entreprises étrangères. Shift Financial Crime Detection est une solution qui mobilise l’intelligence artificielle pour s'assurer de l’identité des nouveaux clients des assureurs comme de leur conformité à la réglementation en vigueur. S’appuyant sur de puissantes capacités de résolution d’identité, cette solution aide les assureurs à reconnaître lorsqu'une personne peut utiliser plusieurs polices d’assurance sans lien apparent entre elles. Son aptitude à ingérer des données en provenance de sources multiples peut aussi aider à identifier les assurés à haut risque politique (sanctionnés par un pays étranger par exemple). Ainsi, les assureurs peuvent garder des portefeuilles irréprochables et peuvent rester confiants face au risque de sanction des autorités de régulation.









Articles similaires < > Interview | SlimPay - Repeat Economy Quand e-commerce et CRM constituent des briques d’accélération dans les processus de fusion-acquisition Finance décentralisée : quel avenir pour les banques ?