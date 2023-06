Accueil Envoyer Imprimer Partager Plan Tibi 2 : 7 milliards d'euros de fonds privés pour le développement des entreprises technologiques de demain Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé mercredi 14 juin, en présence de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, le lancement de la phase 2 de l’initiative Tibi.

Lancée en 2019, "l'initiative Tibi" (pour Philippe Tibi), vise à mobiliser l'épargne des investisseurs institutionnels au profit du financement des entreprises tech. 6 milliards ont déjà été investis dans la première phase du plan entre 2020 et 2022.

Cette nouvelle phase mobilisera 7 Mds€ de fonds privés pour le développement des entreprises technologiques de demain. Elle donnera la priorité à la décarbonation de l’économie, en lien avec le plan Industrie verte, et aux projets de haute technologie.



Lancée en 2019 par Bruno Le Maire, sous l’égide du président de la République, l’initiative Tibi vise à accroitre notre capacité de financement des entreprises technologiques, en mobilisant l’épargne des investisseurs institutionnels, au premier rang desquels les assureurs. Dans ce cadre, 23 investisseurs institutionnels français partenaires s’étaient engagés, en 2019, à investir 6 Mds€, entre 2020 et 2022, dans des fonds de capital-investissement late stage et dans des fonds d’actions cotées établis en France.



Cette phase 1 de l’initiative Tibi est un succès. Les investisseurs partenaires de l’initiative ont honoré leur promesse de mobiliser 6 Md€ sur la période 2020-2022, permettant d’investir près de 30 Md€ (en co-investissement) dans l’écosystème, dont environ deux tiers dans les fonds labellisés non cotés et un tiers dans les fonds labellisés cotés.



La France est désormais le premier écosystème pour le financement des nouvelles technologies au sein de l’Union européenne. La French Tech a levé 13,5 Md€ en 2022, un record en dépit d’un environnement économique défavorable aux valorisations de la technologie durant la plus grande partie de l’année.



L’écosystème de financement des entreprises technologiques a ainsi connu un décollage accéléré depuis 2019. Les fonds non cotés late stage agréés par l’initiative Tibi sont présents au capital de 14 licornes françaises et 43 start-ups du Next40/FT120 (à cela s’ajoutent 5 startups anciennement lauréates du FT120).



Aussi, 320 recrutements d’investisseurs spécialisés ont été réalisés en France dans les 67 fonds labélisés par l’initiative. Ces professionnels recrutés contribuent aussi, par leur expérience de pointe, à l’accompagnement et au développement des start-ups.



Dans un contexte de besoin de financement massif des transitions écologique, numérique et industrielle, il est impératif de poursuivre nos efforts avec trois leviers : i) le financement de nos start-ups, plus nombreuses et dont les besoins de financement augmentent avec leur croissance, ii) l’émergence de fonds de grande taille, en situation de rivaliser avec les plus importants fonds d’investissement étrangers, afin de renforcer l’ancrage français de nos start-ups, iii) le financement de l’innovation de rupture des entreprises françaises, face à l’intensité croissante de la concurrence internationale. C’est à cette fin qu’une nouvelle phase de mobilisation de fonds auprès d’investisseurs institutionnels a été lancée, en février dernier à Bercy, par les ministres Bruno Le Maire et Jean-Noël Barrot.



Aujourd’hui, dans le cadre du forum VivaTech, le président de la République a annoncé l’ouverture de la phase 2 de l’initiative Tibi, avec un engagement de mobilisation de 7Mds€ de la part des investisseurs partenaires. Cette nouvelle phase, comprendra, en plus des volets late stage et tech cotée, un volet early stage afin de continuer d’alimenter le vivier primaire de startups technologiques.



Bruno Le Maire a déclaré : « Nous ne gagnerons pas la bataille de la réindustrialisation et de la décarbonation, sans maitriser les technologies de demain. L’initiative Tibi nous permet de mobiliser l’épargne privée au service de cette ambition. Avec cette phase 2, nous voulons franchir un nouveau cap, alors que la France est devenue le premier écosystème d’entreprises technologiques de l’Union européenne. Je tiens à remercier Philippe Tibi pour son engagement clef pour notre pays ».



Jean-Noël Barrot a déclaré : « Cette initiative est essentielle pour l’attractivité de la French Tech et elle contribue à répondre aux grands défis actuels, qu’ils soient économiques, environnementaux ou sociaux. Le fait que tous les investisseurs partenaires de l’initiative présents pour la phase 1 se réengagent, et que nous accueillons d’ores et déjà de nouveaux investisseurs, est un signal très positif pour notre écosystème de startups».



Philippe Tibi a déclaré : « Cette initiative, portée par la science et la technologie, est essentielle pour la souveraineté et la prospérité de la France. Au-delà des acquis de la phase 1, les investisseurs partenaires se verront aussi proposer de financer les innovations de rupture des entreprises françaises».



