ITEN lève 80M€ pour devenir un acteur industriel majeur de la micro-batterie Lithium-ion solide Cette opération en capital est complétée par 60 millions d’euros de dette en cours de contractualisation.

Afin d’accroître ses capacités industrielles, ITEN, le spécialiste français de la technologie Li-ion céramique, annonce une levée de fonds de 80 millions d’euros auprès de Bpifrance, via les fonds SPI et PSIM, gérés pour le compte de l’Etat dans le cadre de France 2030, et du Groupe SEB, accompagnés par les investisseurs historiques de l’entreprise, EREN Groupe, Habert Dassault Finances et Innovacom.



Cette nouvelle levée de fonds, soutenue par des investisseurs disposant d’une expérience reconnue dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie, vise à doter ITEN des moyens nécessaires pour répondre à ses objectifs de développement et se positionner comme un acteur français majeur de la production de micro-batteries Li-ion céramiques. La société, qui dispose d’une unité pilote à Dardilly, va pouvoir déployer deux usines en France permettant la production de plusieurs centaines de millions de micro-batteries par an.



Basées sur une architecture d’électrode entièrement céramique, ces micro-batteries présentent des densités de puissance environ mille fois supérieures à celles des piles boutons conventionnelles, pour une épaisseur aussi fine que celle de deux cheveux. Compatibles avec les procédés de fabrication automatisés de l’industrie électronique, elles permettent de répondre aux objectifs de miniaturisation des objets connectés et communicants (capteurs IoT, cartes à puces, back-ups, etc.).



Au-delà de leurs performances techniques, les micro-batteries Li-ion céramiques ITEN présentent des caractéristiques indispensables pour répondre aux défis environnementaux. Elles ne contiennent aucun métaux lourds, elles sont entièrement recyclables, rechargeables et ont une durée de vie particulièrement longue.



Cette technologie de rupture offre ainsi un substitut performant et compétitif à la pile bouton à l’ensemble des acteurs du secteur de l’électronique, tout en accompagnant leur transition énergétique et environnementale.



ITEN maîtrise l’ensemble de sa chaîne de production, depuis la synthèse des nanomatériaux entrant dans leur composition, jusqu’aux équipements de production. « Après plus de 8 ans de R&D, nous disposons de plus de 200 brevets dans le monde, notre technologie est aboutie et nous serons en mesure de fournir tous les industriels, même ceux utilisant les composants électroniques les plus exigeants, comme par exemple les fabricants d’équipements médicaux dont les produits doivent être stérilisés à 150 degrés », déclare Fabien Gaben, PDG et fondateur d’ITEN.



Forte de ses technologies et de son expérience acquise dans le domaine des micro-batteries, ITEN envisage désormais d’étendre ses savoir-faire au développement de batteries conventionnelles ultraperformantes. C’est ce qui a décidé le groupe SEB à participer à ce tour de table et à développer un partenariat stratégique avec la société. Thierry de La Tour d’Artaise, Président du Groupe SEB confirme : « Le Groupe SEB est engagé dans une démarche d’innovation permanente, que ce soit dans la recherche de nouveaux produits ou l’amélioration continue des produits existants, avec en ligne de mire les enjeux environnementaux et notamment la lutte contre l’épuisement des ressources. Participer à cette levée de fonds au travers de notre société d’investissement SEB Alliance nous permet d’avoir un nouveau regard sur les technologies développées par ITEN et d’imaginer le futur du petit équipement domestique : plus de performance, moins d’encombrement et toujours plus made in France ! »



En plus de soutenir le développement de nouvelles générations de produits, ces nouveaux financements vont également permettre à la société de renforcer les équipes de production et commerciales et d’accélérer sa présence sur les marchés grands comptes. « ITEN a développé des savoir-faire et une technologie innovante qui s’inscrivent parfaitement dans la mission de notre groupe, la décarbonation et l’économie des ressources naturelles. Nous sommes très heureux de contribuer à l’émergence d’une filière industrielle française d’excellence », souligne Pâris Mouratoglou, président d’EREN Groupe.



De son côté, Magali Joessel, Directrice du fonds SPI de Bpifrance, déclare : « La technologie, le projet industriel d’envergure et la promesse d’une transformation environnementale majeure dans l’industrie de l’électronique, sont autant d’atouts qui nous ont séduits dans le projet ITEN. Nous sommes ainsi très fiers d’accompagner cette société dans sa transformation de deeptech régionale en acteur industriel français majeur. La combinaison du fonds SPI soutien à l’industrialisation (qui réalise le premier investissement de son second fonds) et du fonds PSIM soutien à l’innovation, symbolise l’ambition profonde de Bpifrance d’accompagner la réindustrialisation de la France en soutenant des projets innovants et forts de sens tels que celui porté par ITEN ».



Sélectionné parmi les lauréats France 2030, ce projet s’inscrit plus largement dans une stratégie de réindustrialisation de la France qui permettra à la fois de prendre part à la construction d’une souveraineté industrielle sur un composant crucial pour l’industrie électronique et de répondre aux objectifs de transition énergétique et environnementale.



Conseils pour cette opération :

- ITEN : Rochefort & Associés (conseil financier) et Goodwin (conseil juridique)

- Bpifrance Investissement : Cabinet UGGC (conseil juridique)

- SEB Alliance : Cabinet Chammas & Marcheteau (conseil juridique)



A propos de ITEN :

Dans un contexte de course à la miniaturisation, la gestion de l’énergie est un frein à la mise au point de nouveaux produits électroniques améliorant la vie quotidienne ; c’est pourquoi ITEN, entreprise industrielle française, fournit des micro-batteries révolutionnaires s’adaptant à toutes les situations, en maîtrisant toute la chaîne de production, depuis l’éco-conception, jusqu’à la fabrication.

ITEN est une société française, créée fin 2011 par Fabien Gaben. Basée à Dardilly, près de Lyon, elle a été deux fois lauréate du concours mondial d’innovation, en 2015 et 2017.

www.iten.com/fr



A propos de Bpifrance et des fonds SPI 2 et PSIM :

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d'accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l'offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d'un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Le fonds SPI 2, géré par Bpifrance pour le compte de l'État dans le cadre de France 2030, a vocation à permettre aux projets industriels les plus porteurs de perspectives d'activité et d'emplois pour les filières industrielles de trouver un appui à leur développement. Il intervient en investisseur avisé en fonds propres dans des sociétés portant des projets d'industrialisation choisis en fonction de leur potentiel de croissance, du positionnement actuel de l'industrie et de leur contribution à la transition écologique et énergétique. Il constitue ainsi l'un des leviers financiers de la Nouvelle France Industrielle.

Le fonds PSIM, Programme de soutien à l’innovation majeure, géré par Bpifrance pour le compte de l'État dans le cadre de France 2030 et créé en juin 2017, vise à̀ accompagner en capital les entreprises lauréates du Concours mondial d’innovation lancé en décembre 2013 à destination de start-ups porteuses d’innovations majeures et de rupture. Il finance l’industrialisation et le développement international des innovations de rupture des start-ups françaises.



À propos de France 2030 :

Le plan d’investissement France 2030 :

- Traduit une double ambition : transformer durablement des secteurs clefs de notre économie (santé, énergie, automobile, aéronautique ou encore espace) par l’innovation technologique, et positionner la France non pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain. De la recherche fondamentale, à l’émergence d’une idée jusqu’à la production d’un produit ou service nouveau, France 2030 soutient tout le cycle de vie de l’innovation jusqu’à son industrialisation.

- Est inédit par son ampleur : 54 Md€ seront investis pour que nos entreprises, nos universités, nos organismes de recherche, réussissent pleinement leurs transitions dans ces filières stratégiques. L’enjeu : leur permettre de répondre de manière compétitive aux défis écologiques et d’attractivité du monde qui vient, et faire émerger les futurs champions de nos filières d’excellence. France 2030 est défini par deux objectifs transversaux consistant à consacrer 50 % de ses dépenses à la décarbonation de l’économie, et 50% à des acteurs émergents, porteurs d’innovation sans dépenses défavorables à l’environnement (au sens du principe « Do No Significant Harm »).

- Sera mis en œuvre collectivement : pensé et déployé en concertation avec les acteurs économiques, académiques, locaux et européens pour en déterminer les orientations stratégiques et les actions phares. Les porteurs de projets sont invités à déposer leur dossier via des procédures ouvertes, exigeantes et sélectives pour bénéficier de l’accompagnement de l’Etat.

- Est piloté par le Secrétariat général pour l’investissement pour le compte de la Première ministre.

www.france2030.gouv.fr



A propos du Groupe SEB :

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un portefeuille de 32 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus de 417 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros en 2021 et emploie plus de 33 000 collaborateurs.



A propos d’Innovacom :

Innovacom est un pionnier du capital-innovation en France. Depuis 1988, il a accompagné́ plus de 300 startups du numérique et de haute-technologie, participé à plus de 20 introductions en bourse et réalisé́ plus de 150 cessions industrielles. Aujourd'hui, Innovacom soutient des projets technologiques de rupture et industriels innovants en leur apportant financements et accompagnement. Associé au Groupe Turenne depuis 2018, l’ensemble constitue un leader indépendant du small cap en France à l’avant-garde des transformations numériques, industrielles, environnementales et sociétales.

www.innovacom.com



A propos d’EREN Groupe :

Fondé en 2012 par Pâris Mouratoglou et David Corchia, le Groupe EREN est un acteur dédié à la préservation des ressources naturelles. Il est l’un des leaders des énergies renouvelables dans le monde et détient aujourd’hui, à travers sa filiale Total Eren, plus de 3,5 GW d’actifs d’énergie renouvelable en exploitation sur les 5 continents. En parallèle, le Groupe EREN a développé un pôle d’expertise consacré à la réduction de la consommation énergétique et donc de l’empreinte carbone des bâtiments, à travers l’optimisation de leurs systèmes de pilotage et l’utilisation du géo-stockage thermique ainsi qu’un pôle dédié à la production d’énergie bas carbone à travers le déploiement de technologies de rupture (électricité, chaleur, gaz de synthèse). Enfin, il est historiquement un acteur engagé dans le monde du sport et de la musique.

www.eren-groupe.lu



A propos de Habert Dassault Finance :

Habert Dassault Finance est une société d'investissement privée, spécialisée dans le capital innovation.

Elle couvre les phases d'investissement allant de l'amorçage à la série A et s'intéresse à toutes les formes d'innovation qu'elles soient conceptuelles ou technologiques.

Son attention porte principalement sur les projets digitaux, culturels, éducatifs et sur les enjeux de réindustrialisation.

Elle attache une importance particulière à la qualité des dirigeants et à leur volonté de donner du sens à leur aventure entrepreneuriale.

Depuis 25 ans, elle les accompagne dans le développement de leur activité sur les plans stratégiques, opérationnels et financiers en privilégiant une relation de confiance et de proximité.



