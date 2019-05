IDnow révolutionne l’identification en ligne en France

IDnow,le spécialiste des solutions d’identification à distance,propose des outils permettant aux entreprises de tirer parti de la digitalisation de l’économie. Alors que la révolution numérique est en marche, la nécessité pour les entreprises, quel que soit le secteur, de l’embrasser est de plus en plus évidente.Le secteur des services financiers, comme toute industrie, est profondément bouleversé par la digitalisation et par l’évolution des comportements clients. Pourtant en 2018, 60 % des Français qui souhaitaient ouvrir un compte bancaire en ligne abandonnaient le processus faute desolution d’identification, fiable, simple et entièrement digitalisée.



L’expérience client, une valeur cardinale



Depuis quelques années, le marché bancaire est bousculé par l’arrivée des néo-banques. Ces dernières connaissent un succès rapide avec près de 4,4 millions de clients. Leur adoption est principalement due à l’apport de véritables innovations dans le cadre de processus d’ouverture de compte nativement digitaux.



D’ailleurs, une étude menée en 2018 a montré que la souscription 100 % digitale est devenue le mode d’ouverture majoritaire avec 61 % des Français qui ouvraient un compte bancaire en ligne. Sur un marché où l’expérience client est devenue l’enjeu clé, IDnow a développé une solution sécurisée permettant d’automatiser le processus de vérification d’identité.



IDnow vise un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros en 2019



Le marché étant demandeur d’une expérience client fluide, IDnow permet ainsi aux entreprises d’offrir un processus d’accueil plus souple et efficace, tout en respectant les exigences les plus élevées en termes de sécurité et de conformité. IDnow, qui figure sur les listes RegTech 100 2019 et FinTech50 2018des start-up européennes les plus en vues, ambitionne d’atteindre les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires cette année.



Cette ambition se base sur la fidélité de ses clients et les performances commerciales de l’ensemble des 100 collaborateurs d’IDnow à travers l’Europe. Depuis le début de l’année, l’entreprise note une forte augmentation du nombre de clients et fournit ses services à de grandes entreprises comme N26, UBS, UniCredit ou encore Commerzbank.



Renforcement de l’équipe dirigeante avec un nouveau CEO et CFO



Felix Haas, Armin Bauer, Sebastian Bärhold et Dennis von Ferenczy, qui ont fondé l’entreprise en 2014, ont fait appel très tôt à des dirigeants externes pour assurer la croissance de la société. C’est pourquoi ils ont décidé de nommer Andreas Bodczek, comme nouveau CEO d’IDnow.



Andreas Bodczek, 46 ans, est un entrepreneur ayant une solide expérience dans le monde des nouvelles technologies. En effet, après avoir été Directeur Général et CEO de Telefónica Deutschland GmbH de 2001 à 2007, il a fondé sa propre société Scalar Ventures et est devenu un investisseur dans le secteur des nouvelles technologies. En 2009, il a cofondé Fyber, un fournisseur technologique pour la publicité mobile, et a dirigé l’entreprise en tant que CEO jusqu’en 2017.



En parallèle, l’équipe dirigeante a aussi nommé un nouveau CFO, Joseph Lichtenberger, qui apporte à IDnow une grandeconnaissance des enjeux financiers inhérents aux sociétés européennes en forte croissance. Joseph Lichtenberger47 ans, a été Directeur Financier pendant deux ans au sein de l’entreprise Roland Berger. Il occupa avant cela, le même poste chez Scout24 où il a géré la vente pour plusieurs milliards d’euros, de l’entreprise aux investisseurs américains Hellmann & Friedman et Blackstone.



Ces deux nominations qui saluent la réussite et l’attractivitéd’IDnow sur le marché concurrentiel et enhypercroissance des Fintech, aideront IDnow à atteindre l’objectif de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires.



Seule solution d’identification en ligne certifiée en France



Pour soutenir sa croissance, IDnow continue d’améliorer sa technologie et son savoir-faire, mais aussi de nouer des partenariats avec d’autres acteurs technologiques. Suite à la qualification de son partenaire DocuSign par l’ANSSI (Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information) pour la signature électronique, IDnow peut dorénavant être utilisée par les entités financières françaises souhaitant fluidifier le processus d’ouverture en ligne d’un compte bancaire.Cette collaboration donne le jour à la 1resolution d’identification à distance, qui est considérée par les autorités compétentes comme équivalente à un face à face. La solution d’IDnow est désormais la seule capable de s’adapter au cadre légal de chaque pays européen, tout en respectant les exigences les plus élevées en termes de sécurité et de conformité.



« L’identification sécurisée en ligne est un enjeu crucial pour une grande parti du marché : tous les modèles de business numériques qui incluent une transaction de valeur ont besoin d’identités numériques sécurisées pour les clients. Depuis sa création, IDnow a démontré à quel point cela peut stimuler la transformation numérique dans l’industrie financière », commente Andreas Bodczek, CEO.



« La vérification de l’identité, qui est la pierre angulaire de la relation client, n’est pas une simple formalité pour les banques et assurances. Dans ce cadre, la simplification de l’ouverture en ligne de compte est un défi que doit relever tout acteur financier », indique Typhaine Gaudemer, Directrice France d’IDnow. « L’expertise d’IDnow est reconnue par les entreprises et les institutions les plus exigeantes et se reflète dans la fidélisation de nos clients et le gain de nombreuses nouvelles références ».



À propos d’IDnow

Fondée en 2014, IDnow est reconnue comme le spécialiste des solutions d’identification par vidéo et de signature électronique. Sa plateforme IdaaS (Identity as a Service) basée sur le machine learning peut vérifier en temps réel l’identité de plus de 7 milliards de clients potentiels venant de 195 pays différents. Ses solutions garantissent la conformité juridique et la protection absolue des données aux entreprises qui souhaitent proposer la vérification d’identité et la signature de contrat en ligne. L’entreprise est soutenue par plusieurs investisseurs dont BayBG, Seventure Partner, G+D Ventures et Jet A. Elle compte parmi ses clients des entreprises de renommée internationale telles que Commerzbank, UBS, Sixt, et Telefonica Deutschland et de nombreuses FinTech telles que Fidor, N26 et Smava.

idnow.io/fr