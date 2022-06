IDEAT Editions rejoint le groupe de média I/O Media

Thibaud Elzière, serial entrepreneur & investisseur, déjà actionnaire de I/O Media, entre également directement au capital d’IDEAT Editions.



IDEAT Editions, fondé en 1999 par Laurent Blanc, avec le soutien de la société d’investissement PH3 (Phillimore), est un groupe de presse magazine et web, leader français de l’édition de contenus Lifestyle.



Le groupe édite les magazines Ideat, The Good Life, Dim Dam Dom et possède une filiale événementielle The Good Agency.



Cette acquisition va permettre à Albin Serviant, fondateur de I/O Média, et propriétaire de TETU, Opéra Magazine et Lyrik d’élargir son offre grâce à la forte valeur ajoutée de ces médias et de développer leur offre numérique notamment en termes de contenus vidéos et d’offres d’abonnements payants.



Le projet est par ailleurs soutenu par L'IFCIC, établissement de crédit financé par l'État, et spécialisé dans le financement du secteur culturel.



Conseils :

L’équipe Corporate/M&A de Dentons Paris est composée de :

Olivier Genevois (Associé), Cécile Bayle (Of Counsel), Alexis Doise, collaborateur, Maud Ferment (juriste).

Gowling WLG conseille les acquéreurs avec une équipe emmenée par Barbara Jouffa (Associée M&A/Private Equity).



À propos de Dentons

Dentons est conçu pour être différent. En tant que plus grand cabinet d'avocats au monde, avec plus de 20 000 professionnels répartis dans plus de 200 bureaux dans plus de 80 pays, nous pouvons vous aider à développer, protéger, piloter et financer votre entreprise. Notre approche multidimensionnelle axée sur les objectifs, associée à notre engagement envers l'inclusion, la diversité, l'équité et l'ESG, nous permet de lutter contre le statu quo en restant concentrés sur ce qui compte le plus pour vous.

www.dentons.com