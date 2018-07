HEC Paris fait de la quête du sens en entreprise une priorité stratégique

Peter Todd, Directeur Général d’HEC Paris, et Hubert Joly, Président Directeur Général de Best Buy ont annoncé ce matin la création de la Joly Family Endowed Chair In Purposeful Leadership. Première Chaire d'HEC Paris financée par une personne physique, elle a été créée pour illustrer et encourager le soutien personnel apporté à l'école par ses alumni.



Cette Chaire permettra à HEC d'identifier et de réunir les meilleurs experts mondiaux autour du thème de la recherche du sens en entreprise. La dotation permettra de former les nouvelles générations de dirigeants d'entreprise dans ce domaine, tout en soutenant les recherches menées par les meilleurs professeurs d'HEC. Grâce à la Joly Family Endowed Chair, HEC Paris pourra également offrir une bourse annuelle à un étudiant d'exception ayant démontré un intérêt pour cette thématique.



Peter Todd précise que “le thème du Purposeful Leadership constitue une part déterminante de notre mission, celle de former les leaders de demain, qui comprennent que leurs responsabilités vont bien au-delà des résultats financiers, et qu'ils peuvent contribuer au bien-être de l'ensemble de la société. La création de cette nouvelle Chaire est un prolongement naturel du travail entrepris depuis dix ans par le Centre Society & Organizations (SnO). Je suis donc ravi d'annoncer que le premier titulaire de la Joly Family Chair in Purposeful Leadership est le professeur Rodolphe Durand, un de nos chercheurs les plus reconnus en stratégie d'entreprise et un expert influent, à la pointe des réflexions sur la manière dont les valeurs sont intégrées dans l'ADN des organisations et incarnées dans leurs stratégies."

Hubert Joly déclare : "Je crois que la quête du sens est au cœur de chaque individu, que l’entreprise est une organisation humaine où des individus collaborent à un projet, et que lier la quête du sens des collaborateurs et le projet de l’entreprise est un enjeu primordial pour les entreprises et les individus qui y travaillent. Je crois également que la finalité de l’entreprise doit contribuer au bien commun. A travers la création de cette Chaire, je me réjouis de pouvoir travailler avec les professeurs et les équipes d'HEC pour faire progresser la recherche et l’enseignement sur le thème de la quête du sens en entreprise".



Les premières questions essentielles qui guident le programme Purposeful Leadership sont les suivantes :

• Pourquoi travaillons-nous ? Quel est l'objectif d'une entreprise ou d'une organisation ?

• Comment trouver du sens dans notre travail ? Un objectif noble n'est-il possible que dans le domaine de la philanthropie ou de la Responsabilité Sociétale des Entreprises, ou peut-on en faire l'axe principal d'une entreprise et de ses activités ?

• Quels principes, quelles méthodes peuvent guider l'action des leaders d'aujourd'hui ?

• Comment créer un environnement qui permette aux individus membres d'une organisation à la fois d'être eux-mêmes et de s'épanouir, personnellement et professionnellement ?

• Le Purposeful Leadership permet-il d'améliorer les résultats et d'augmenter la performance financière ?



A propos d'Hubert Joly et de Best Buy

Hubert Joly est Président Directeur Général de Best Buy, leader mondial de la distribution de produits et services électroniques grand public, qui compte près de 125.000 employés en Amérique du Nord et atteint un chiffre d'affaires annuel d'environ 40 milliards de dollars.

Hubert Joly a rejoint Best Buy en 2012 et engagé l'entreprise dans le plan de redressement Renew Blue, dont le succès à été unanimement salué. Ce plan a entraîné l'amélioration de la satisfaction client, des gains de parts de marché, la croissance du chiffre d'affaires de la société, l'augmentation de ses marges, et une multiplication du cours de bourse par cinq.

Aujourd'hui, Hubert Joly mène Best Buy dans une stratégie de croissance : Best Buy 2020 : Building the New Blue. Best Buy poursuit un objectif clair : aider ses clients à vivre leurs passions et à enrichir leurs vies avec l'aide de la technologie. L'entreprise cherche à répondre aux besoins des consommateurs en matière de divertissement, de communication, de productivité, de sécurité et de santé à travers des produits, des solutions et des services technologiques.

Sous l'impulsion d'Hubert Joly, Best Buy s'est engagé à contribuer à aider, chaque année, un million de jeunes défavorisés aux Etats-Unis d'ici 2020 à acquérir des savoir-faire technologiques. Best Buy s'est par ailleurs engagé à réduire son empreinte carbone de 60 %.

Avant de rejoindre Best Buy, Hubert Joly était Président Directeur Général de Carlson, groupe mondial d'hôtellerie, restauration et de voyages. Il avait auparavant dirigé Carlson Wagonlit Travel, Vivendi Universal Games, et Electronic Data Systems France.



A propos d'HEC Paris

Spécialisée dans le domaine de l’enseignement et de la recherche en management, HEC Paris offre une gamme complète et unique de formations aux décideurs de demain : le programme de la Grande Ecole, les Mastères Spécialisés, les MSc, la Summer School, le MBA, l’Executive MBA, TRIUM Global Executive MBA, le Doctorat et une large gamme de programmes pour cadres et dirigeants.

Créée en 1881 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, HEC Paris, membre fondateur de l’Université Paris-Saclay, rassemble 108 professeurs chercheurs, plus de 4 500 étudiants et 8 000 cadres et dirigeants en formation chaque année.

HEC Paris est classée 2ème business school dans le classement général des business schools européennes, publié par le Financial Times en décembre 2017.