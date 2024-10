Finix, la fintech challenger de Stripe, signe une Série C à 75M$

Aujourd'hui, Finix est à l'origine d'un paysage de paiements en évolution rapide, ouvrant la voie avec :



- Des fonctionnalités sans code/à faible code qui rendent la gestion et l'intégration des paiements simples et intuitives, permettant aux entreprises de toutes tailles, même celles sans développeurs, de rationaliser les opérations de paiement, de débloquer des flux de revenus, et bien plus encore.



- Prise en charge omnicanale des transactions avec et sans carte, répondant aux besoins des entreprises de vente au détail, de commerce électronique, de plateformes logicielles, etc., avec une intégration transparente sur tous les canaux.

Des capacités multinationales qui permettent aux entreprises d'opérer de manière transparente au-delà des frontières, en gérant facilement des paiements complexes en devises multiples.



- Paiements en temps réel pour permettre un traitement et des règlements des paiements plus rapides et plus efficaces, garantissant que les entreprises peuvent gérer les flux de trésorerie et les transactions en temps réel.



L'évolution de Finix vers un acquéreur/processeur full-stack, combinée à sa suite de solutions et de fonctionnalités sans code/à faible code, offre exactement ce dont les entreprises d'aujourd'hui ont besoin : une solution de paiement flexible et évolutive, conçue pour la croissance. L'élan de Finix et le jalon de la série C témoignent de l'efficacité de notre approche et de la demande croissante pour nos solutions.