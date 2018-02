Financement des PME : Metalliance et WeShareBonds récompensés par Eiffel Investment Group

Ces trophées ont récompensé au total sept couples plateforme / PME au travers des catégories suivantes : création d’emplois, planète verte, technologie disruptive, qualité de vie, économie inclusive. Dans la catégorie « créations d’emplois », que WeShareBonds et Metalliance ont remporté, huit plateformes / PME étaient nominées. Ce Prix confirme l’ambition affichée par WeShareBonds d’offrir de nouvelles sources de financement aux PME régionales et créatrices d’emplois.



Metalliance est une PME industrielle basée en Saône-et-Loire spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’équipements industriels et d’engins motorisés pour la réalisation d’infrastructures, notamment tunnels et pose de voies ferrées. Elle réalise un chiffre d’affaires de 24 millions d’euros et emploie 120 salariés. Son Président Jean-Claude Cothenet, était à la recherche de 500 000 euros pour financer le développement commercial d’un nouveau produit innovant. Elle a obtenu son emprunt, via la plateforme WeShareBonds au mois de janvier. Metalliance a conçu le premier train électrique sur pneu, permettant, lors de la construction d'un tunnel, de faire le lien entre le tunnelier et le monde extérieur et cela, sans émettre des gaz d'échappement dans un milieu confiné.



« Ce projet de financement est très symbolique pour nous puisqu’il a été le premier à se réaliser grâce à l’aide du Medef Accélérateur, notre partenaire depuis quelques mois. Nous nous réjouissons de remporter ce prix avec Metalliance qui illustre parfaitement ce que peut apporter une PME française à son tissu économique régional et local. » confie Cyril Tramon, Président co-fondateur de WeShareBonds.



A propos de WeShareBonds

WeShareBonds est une plateforme de financement participatif, sur laquelle des particuliers et des clients professionnels co-financent directement des crédits à destination des PME, avec l’équipe et les actionnaires de la plateforme tout en comprenant et acceptant les risques inhérents à l'investissement dans des PME françaises non cotées. WeShareBonds, marque déposée de Wiseprofits SAS, est agréée en tant que Conseiller en Investissement Participatif (CIP) auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), et enregistrée auprès de l’ORIAS. wesharebonds.com

