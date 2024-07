Etude | Les fintechs, le secteur qui résiste le mieux ?

"De manière générale, nous traversons une zone de turbulences dans le M&A et dans la tech. Or, lorsque l'on étudie les multiples, on se rend compte que nous restons à des niveaux assez élevés : de l'ordre de 6 à 7 fois

Le secteur est train de construire de vrais champions des fintechs. Au travers de partenariats qui se muent peu à peu en véritables rapprochements puis en opérations de M&A.

Il y a quelques années, les très gros deals dans les fintechs étaient menés par les acteurs de la banque traditionnelle. Or, certains pour certains, il a été extrêmement compliqué d'intégrer cette source d'innovation.

Secteur pépite côté financement il y a encore 5 ans, les fintechs affichaient dans la plupart des études, des signes d'un ralentissement plutôt sévère, notamment sur les levées de fonds. Ainsi, en 2023, selon L'Observatoire de la Fintech et KPMG , le montant global des levées de fonds a chuté de 57 % entre 2022 et 2023 atteignant 1,1 milliard d'euros.Si les chiffres restent vrais ( en amélioration sur ce premier semestre 2024 , il semblerait que les fintechs qui ont, sur la période, réussi à séduire et à conclure avec des investisseurs s'en sortent un peu mieux que les autres." relate Victor Thion, Partner au sein de la banque d'affaires Kickston.Le banquier d'affaires qui fut lui-même le fondateur et dirigeant de la startup Cleaq, estime que ces grands mouvements se font d'ailleurs et forcément, sous l'impulsion de leurs investisseurs qui, d'un côté, ont tout intérêt à stimuler cette course à la croissance visant à la constitutions de leaders, futurs interlocuteurs clés (voire uniques) des TPE/PME européennes pour la gestion de leurs finances (Qonto, Pennylane). Et, de l'autre, de ceux qui cherchent à placer judicieusement leurs acquisitions passées. "" Et de citer, la récente cession de Shine par Société Générale.De ce fait, pour ceux qui ont la juste proposition de valeur, pas ou peu de sanction niveau valorisation. Sur la période, 2020-2023, le multiple moyen s'établissait à 6,18. Avec un atterrissage en 2023 à 5,54 légèrement au-dessus des niveaux de 2020.Fondée en 2020 par Marc Forestier et Amaury Boelle, rapidement rejoints par Victor Thion, la boutique spécialisée en opérations de haut de bilan s'est constituée avec comme ambition de se positionner comme l'interlocuteur privilégié des petites structures "pépites" de la tech. Un segment peu ou mal adressé. L'équipe à taille humaine exécute environ une dizaine de dossiers par an pour des entreprises sur des valeurs comprises entre 0 et 22 millions. "Zero c'est assez rare sourit Victor" Les équipes s'intéressent en particulier aux entreprises issues du segment "Consumer BtoC" toujours avec une forte dimension digitale et au secteur "Enterprise" (édition de logiciel et ESN).AL ALLAIN