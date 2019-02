Endo Tools Therapeutics lève 5 millions d’euros lors d’un troisième tour de table

Endo Tools Therapeutics (ETT), qui développe des dispositifs médicaux endoscopiques de pointe en gastroentérologie, annonce aujourd’hui avoir levé 5 millions d’euros lors d’un troisième tour de table mené par Epimède et par les investisseurs historiques (FPIM-SFPI, Chagral Invest et des investisseurs individuels). ETT annonce également la nomination de deux membres au sein de son conseil d’administration : Denis Gestin, expert reconnu dans le domaine des dispositifs médicaux, comme Président du conseil d’administration, et Philippe Degeer, co-fondateur d’Epimède.Cette levée de fonds va permettre à la société de collecter de nouvelles données sur les capacités de ses dispositifs, de former les nouveaux utilisateurs, d’améliorer la reconnaissance des dispositifs et de développer la plateforme phare d’ETT, Endomina.Endomina est une plateforme innovante de triangulation, marquée CE, qui permet d’ajouter plusieurs degrés de liberté et plusieurs voies d’accès thérapeutiques aux endoscopes existants. Endomina permet aux gastroentérologues ou aux chirurgiens d’effectuer des mouvements complexes et d’utiliser plusieurs instruments durant leurs interventions. Elle leur offre également la possibilité de réaliser des manipulations qui n’étaient jusqu’à présent possibles que par voie laparoscopique. Les dispositifs d’ETT, mini-invasifs, ouvrent de nouvelles perspectives de développement pour l’endoscopie flexible. Ils peuvent être utilisés pour différentes interventions sur l’appareil digestif, par exemple en chirurgie bariatrique. La plateforme Endomina a déjà été utilisée dans plus de 230 interventions.Pour le patient, l’utilisation de ces techniques mini-invasives diminue le temps d’hospitalisation, améliore le confort post-opératoire et réduit les risques de complications. Pour les hôpitaux et les systèmes de santé, elles permettent une baisse du coût d’intervention global.« Ces fonds vont nous permettre de collecter de nouvelles données d’efficacité pour nos dispositifs et de favoriser leur adoption, maintenant que les questions techniques et réglementaires sont réglées », explique Alexandre Chau, CEO d’Endo Tools Therapeutics.Philippe Degeer, co-fondateur d’Epimède, un fonds d’investissement ciblant les PME à fort potentiel de croissance dans le domaine de la santé, déclare : « Nous sommes convaincus qu’ETT bénéficie d’un positionnement unique pour révolutionner la pratique en gastroentérologie et répondre à des besoins cliniques non statisfaits à l’heure actuelle. Nous sommes fiers de faire partie de ce projet et sommes confiants en la capacité de l’équipe à obtenir des résultats concrets. »« Nous sommes également ravis d’accueillir Denis Gestin en tant que Président de notre conseil d’administration. Il apportera à Endo Tools Therapeutics toute son expertise dans le domaine de l’industrie des dispositifs médicaux », ajoute Alexandre Chau.Philippe Degeer (Epimède) rejoint également le conseil d’administration de la société.Denis Gestin :Denis Gestin possède plus de 30 années d’expérience dans le management et le développement commercial de sociétés spécialisées dans le développement de technologies médicales. Il a été Senior Vice President of Global Commercial Integration chez Abbott Laboratories. Il a travaillé auparavant pendant plus de 20 ans au sein de la société St. Jude Medical, occupant successivement plusieurs postes à fortes responsabilités en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, au Canada et plus récemment en tant que Président de la Division Internationale (OUS) jusqu’en 2017. Il est diplômé d’EDC Paris Business School.Philippe Degeer :Titulaire d’un MBA de la London Business School, Philippe Degeer a travaillé au sein de la multinationale américaine Goodyear Dunlop dont il a été Vice-Président pour l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient. Il a notamment été en charge de la mise en place des process d’innovation, de la politique de développement à l'international, des stratégies marketing BtoB et BtoC, et a participé au développement de nombreux partenariats, fusions, acquisitions et transferts de technologie. Philippe Degeer est Président du conseil d’administration d’AMOS et membre du conseil d’administration de Diagenode, EyeDPharma et Lasea.A propos d’EpimèdeEpimède SA est un fonds d’investissement ciblant les PME à fort potentiel de croissance dans le domaine technologique. Epimède S.A. gère un fond d’investissement privé belge (PRICAF) comptant une douzaine d’investissements.epimede.comA propos d’Endo Tools TherapeuticsBasée à Gosselies en Belgique, Endo Tools Therapeutics S.A. (ETT) développe un portefeuille de dispositifs médicaux endoscopiques de pointe pour les gastroentérologues. Sa plateforme cible la suture endoscopique flexible et l'apposition tissulaire, qui peuvent être utilisées dans diverses interventions sur l’appareil digestif comme les chirurgies bariatriques. Parmi les autres utilisations potentielles, citons les procédures nécessitant une application complète du tissu, par exemple le reflux gastro-oesophagien (RGO), la résection endoscopique de pleine épaisseur (EFTR), ou le traitement de la diverticulose.Avec des traitements peu invasifs, on peut réduire le taux de complications et la durée d'hospitalisation, améliorant ainsi le confort du patient.ETT est une spin-off de l’Université Libre de Bruxelles. Elle a obtenu le marquage CE pour ses dispositifs en 2015. Des premiers résultats de procédures bariatriques réalisées avec ses dispositifs d’apposition tissulaire ont été publiés dans les revues GIE en 2017 et Endoscopy en 2018.endotools.be