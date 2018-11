EDF ENR dématérialise ses factures fournisseurs avec Esker

Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents, a été sollicité par EDF ENR, filiale d’EDF Renouvelables, dédiée à la pose de panneaux solaires et leader du solaire photovoltaïque sur toitures en France, pour automatiser son processus de gestion des factures fournisseurs. Une solution dont les équipes comptables et techniques mais aussi les fournisseurs d’EDF ENR tirent aujourd’hui entièrement parti, que ce soit en termes de fluidité, de visibilité, de rapidité ou encore de mobilité.



Dans le cadre de sa stratégie de digitalisation et de réduction de son empreinte carbone, EDF ENR a automatisé et dématérialisé le traitement de ses factures fournisseurs grâce à Esker.

Reçues majoritairement par courrier, les 18 000 factures fournisseurs annuelles étaient gérées manuellement par les 5 personnes du Service Comptabilité. C’était une organisation qui impliquait de nombreux échanges de documents papier d’un service à l’autre et qui manquait de sécurité et de visibilité.



La digitalisation du Service Comptabilité est une des briques de la transformation numérique de notre entreprise et de celle du marché du BTP sur lequel nous évoluons. Esker s’est confirmée comme étant la meilleure solution pour répondre à nos besoins : intégration avec notre ERP Cegid, application mobile, portail fournisseurs, ergonomie et simplicité d’utilisation pour tous types de populations ou encore professionnalisme de l’avant-vente sont autant d’éléments qui nous ont convaincus. » - Cédric Martinez, Chef de projet SI au sein d’EDF ENR



Plus de 140 collaborateurs de profils tant techniques qu’administratifs, utilisent la solution pour valider les factures fournisseurs, notamment via l’application mobile Esker Anywhere qui est largement plébiscitée.

Les 1 000 fournisseurs ont également été impliqués dans le projet et invités à envoyer leurs factures par e-mail : les factures envoyées électroniquement sont ainsi passées de 25% à 45%. La mise en place du portail fournisseurs prévue en 2018 permettra également d‘apporter aux fournisseurs une meilleure visibilité sur le suivi de leurs factures et de réduire ainsi les appels entrants.



Des bénéfices tant pour les équipes comptables que techniques

Les équipes comptables et techniques d’EDF ENR retirent aujourd’hui de nombreux bénéfices de cette transformation parmi lesquels :

- Visibilité sur l’ensemble du processus Achats pour le Service Comptabilité qui peut voir, à tout moment, le nombre de factures en cours, en attente de validation ou de paiement, et qui dispose de tableaux de bord et d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs lui permettant de mettre en place des plans d’actions,

• Processus de traitement des factures fournisseurs plus fluide et collaboratif permettant aux équipes techniques (conducteurs de travaux, chefs d’équipes, directeurs d’agences…) d’avoir accès aux factures et de les valider directement depuis leur téléphone mobile avec l’application Esker Anywhere,

• Réduction du papier et des coûts grâce à la suppression de l’impression et de la photocopie des documents,

• Gains de temps dans le traitement des factures grâce à la diminution du nombre d’échanges,

• Archivage simplifié et dématérialisé et recherche de documents facilitée.



Au sein du Service Comptable, si le métier reste le même, l’organisation et les méthodes de travail ont été considérablement améliorées par la mise en place de la solution Esker. Nous avons gagné à la fois en visibilité sur le traitement de nos factures fournisseurs grâce à la centralisation des données et en autonomie pour nos équipes techniques concernant la validation grâce à l’application mobile. Nous avons également amélioré nos relations avec nos fournisseurs en les faisant entrer dans la dématérialisation. » - Valérie Marin, Comptable général au sein d’EDF ENR



À propos d’EDF ENR

Depuis fin 2007, EDF ENR, filiale d’EDF Renouvelables, conçoit, commercialise, installe et maintient des offres solaires photovoltaïques pour les particuliers, les professionnels et les collectivités locales.

Avec près de 18 500 clients particuliers et plus de 3 000 installations chez les professionnels et les collectivités, EDF ENR est le leader du solaire photovoltaïque en toitures en France.

EDF ENR Solaire commercialise ses offres sous la marque EDF ENR.



À propos d’Esker

Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud.

Parce que la transformation numérique est aussi cruciale pour les départements financiers et services clients des entreprises, Esker les accompagne afin d’automatiser et optimiser leurs cycles de gestion Order-to-Cash et Purchase-to-Pay (comptabilité clients, fournisseurs, achats…).

Développée sur la base de technologies innovantes d’intelligence artificielle et de robotisation, la solution Cloud d’Esker est utilisée par plus de 6 000 entreprises dans le monde avec de nombreux bénéfices (gains de productivité, visibilité accrue sur leur activité, réduction des risques de fraude, meilleure collaboration en interne, avec leurs clients et leurs fournisseurs…).

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud, Esker a réalisé 76,1 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017 dont 61% à l’international. Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d’entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1).

