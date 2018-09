Diebold Nixdorf au Top 10 de l'IDC Financial Insights 2018

La capacité à rester parmi les 10 premiers fournisseurs de technologies financières illustre le positionnement stratégique de Diebold Nixdorf pour être une figure de proue du commerce connecté. Au cours de l'année dernière, l'entreprise a maintenu sa place de leader de l'industrie grâce à des innovations telles que :

- Des innovations logicielles majeures : Contrairement aux suites logicielles traditionnelles disponibles aujourd'hui, la suite logicielle DN VynamicTM apporte à la fois une agilité business et une expérience client transparente avec des solutions qui englobent les terminaux mobiles, les agences bancaires, les guichets automatiques, les bornes, les terminaux de point de vente et les magasins. Grâce à un moteur d'analyse et de transaction partagé, la plate-forme DN Vynamic peut générer de nouvelles perspectives pour améliorer les opérations sur tous les canaux, plaçant les préférences des consommateurs, et non la technologie, au cœur de l'expérience.

- Des offres de services intégrés : Diebold Nixdorf AllConnect ServicesSM s'appuie sur l'infrastructure Internet of Things (IoT) pilotée par les données pour fournir aux institutions financières et aux distributeurs les capacités et la technologie nécessaires pour rendre les canaux de distribution physiques souples, efficaces et intégrés à l'expérience digitale.

- Des collaborations stratégiques : Diebold Nixdorf s'associe stratégiquement à des sociétés telles que Mastercard et ACTV8me afin de fournir des solutions infogérées et des plates-formes transactionnelles pour les secteurs de la banque et de la distribution.



"Nous félicitons Diebold Nixdorf de s'être classé parmi les 10 premiers au classement IDC FinTech 2018 à nouveau cette année", a déclaré Karen Massey, directrice de la recherche bancaire chez IDC Financial Insights. "L'élan et l'engagement de Diebold Nixdorf envers l'industrie mettent en évidence son succès sur la scène mondiale des technologies des services financiers."



