Nomination | Deblock s'offre Claire Balva en qualité de VP Stratégie

Claire Balva nommée VP Strategy de Deblock.Claire Balva a cofondé en 2015 Blockchain Partner, cabinet de conseil spécialisé sur les cryptos. L’entreprise composée d’une vingtaine de consultants accompagne les entreprises du CAC40 sur leurs projets blockchain et cryptos. Après la vente du cabinet à KPMG en mars 2021, Claire y exerce ensuite le rôle de directrice blockchains & cryptos, avant de retrouver son indépendance en septembre 2022. Elle réalise en parallèle de nombreuses conférences d’acculturation sur ces sujets et analyse l’actualité crypto pour BFM Business tous les vendredis. Elle est enfin la co-autrice de l’ouvrage « Bitcoin et cryptomonnaies faciles » (Éditions First, 2022).Chez Deblock, Claire assurera le rôle de VP Strategy, avec un focus particulier sur la représentation de la marque en France, les partenariats avec les entreprises du secteur crypto et la gestion des liens avec la communauté des crypto-natifs.Pour en savoir plus sur Deblock

