De Pardieu Brocas Maffei conseille Eiffel Investment Group dans le cadre d’une levée de fonds de 40M€ par Fifteen

En bouclant une levée de fonds de 40 millions d'euros auprès d'Eiffel Essentiel, fonds de private equity impact spécialisé dans la transition énergétique, du fonds d'investissement 2050, d'investisseurs indépendants et des actionnaires historiques (Mobivia, Daphni, C4 Ventures, Caisse des Dépôts et Consignation et BNP Paribas Développement), Fifteen qui a déjà déployé plus de 50.000 vélos dans plus de 30 villes à travers le monde, se dote ainsi des moyens d’accélérer le déploiement de sa solution de Réseaux Vélos Augmentés et devenir ainsi un leader européen des services de vélos partagés.



Eiffel Investment Group était conseillé par De Pardieu Brocas Maffei avec Jean-François Pourdieu, associé, et Hugues de Fouchier pour les aspects Corporate, Laetitia Gavoty Tolot, associée, et Anthony Gioe’ de Stefano pour les aspects en droit de la concurrence, Christine Le Bihan-Graf, associée, et Zoé Berchem pour les aspects de droit public, et Barbara Levy, associée, et Claire Deramoudt pour les aspects de propriété intellectuelle.



2050 était conseillé par CBCH avec Christophe Baert, associé.



Mobivia était conseillé par EY Ventury Avocats avec Paul Grégoire et Martin Yhuel,

Les actionnaires historiques de Zoov étaient conseillés par Villechenon avec Morgan Hunault-Berret, associée, et Salim Bencheikh.



