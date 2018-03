Davidson fait le choix de la dématérialisation avec Primobox

Un souhait de modernisation et de digitalisation des processus de gestion de bulletins de paie



Pour gagner en agilité dans le traitement de ses bulletins de paie et rationaliser significativement ses coûts de traitement, Davidson a souhaité lancer en 2017 un vaste projet de digitalisation. L’objectif était notamment de décharger ses collaborateurs de tâches à faible valeur ajoutée liées à la gestion des bulletins de paie papier pour leur permettre de se concentrer sur d’autres missions. Au-delà de ces éléments, les autres objectifs consistaient à réduire l’empreinte écologique de groupe et à renforcer l’attractivité de sa marque employeur en proposant un service de qualité et innovant à ses collaborateurs.



Le choix de la solution Demat RH®



C’est dans ce contexte que la Direction des ressources humaines a sélectionné Primobox pour répondre à son besoin.



Eloise Belus, chargée de missions RH chez Davidson « Nous avons choisi Primobox et sa solution Demat RH® pour la gestion de l’éditique, les nombreux connecteurs possibles et la mise en place d’une consultation des bulletins de paie depuis notre intranet. Le deuxième point, et non des moindres, est l’aspect sécurité. Primobox offre une garantie optimale pour la sécurité des données, ce qui est un point-clé et qui a convaincu notre équipe informatique. »



Une agilité dans la gestion du projet



Dans la mise en place de ce projet, les points à retenir sont le soutien de l’équipe de Primobox et leur rapidité d’exécution. Leur disponibilité constante a permis de travailler dans de bonnes conditions. Pour accompagner le projet, une campagne de communication a également été lancée auprès des collaborateurs qui ont massivement adhéré à cette nouvelle initiative. Désormais, la digitalisation du processus de gestion et d’envoi de bulletins de paie leur permet d’accéder à tout moment et en tout lieu à leurs documents sans avoir à interagir avec la DRH. À ce jour, plus de 95% des collaborateurs sont passés aux bulletins de paie électroniques.



Marie-Claire Vecchiali, responsable de la gestion du personnel chez Davidson « Nous mesurons aujourd’hui des gains de productivité significatifs. Parmi ces derniers, les temps de traitement ont été largement optimisés. Avant d’utiliser Primobox, une journée était nécessaire pour traiter les bulletins de paie sous forme papier. Désormais, 8 minutes suffisent pour chaque société, soit au total moins de 2 heures pour l’ensemble des sociétés de notre groupe. Au-delà de ces gains, nous avons pu améliorer nos processus de gestion et faire évoluer nos collaborateurs en leur proposant de nouvelles missions génératrices de valeur ajoutée. »