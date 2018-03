Daniel Demeulenaere est nommé Directeur de la Stratégie et du Développement de Bpifrance

Daniel Demeulenaere bénéficie de quinze ans d’expérience en conseil et investissement. Après de premières expériences en cabinets d’avocat, il a été consultant chez KPMG France au sein de l’équipe de Transaction Services où il a pour l’essentiel mené des missions pour le compte de fonds de capital investissement. Entre 2006 et 2009, pour le compte de la banque IKB Deutsche Industriebank (ex filiale KfW), il a réalisé des opérations de financement structuré de PME et ETI françaises.



En 2010, Daniel Demeulenaere rejoint l’équipe fonds de fonds régionaux de CDC Entreprises, désormais Bpifrance, en tant que chargé d’investissement. Il y réalise des opérations d’investissement en France, comme sur le continent africain (fonds de fonds Averroès Finance) avant de devenir Directeur du pôle Afrique et Partenariats, où il contribue notamment à l’extension du dispositif Averroès Finance à l’Afrique sub-saharienne.



Il remplace au poste de Directeur de la Stratégie et du Développement, Guillaume Mortelier, nommé Directeur, au sein de la Direction Mid&Large Cap de Bpifrance



Daniel Demeulenaere, est diplômé d’HEC et de l’Ecole de formation du barreau de Paris.



