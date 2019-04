Daher s’associe à Authenticiti pour créer une solution d’open blockchain dédiée à la chaîne d’approvisionnement du secteur aéronautique

Afin d’optimiser la technologie blockchain d’Authenticiti destinée au secteur aéronautique, cette plateforme a été déployée en l’espace de trois mois pour l’un des plus gros clients de Daher. Elle offre ainsi une visibilité complète de la chaîne logistique dans la fabrication des principaux composants d’aéronefs, appelés « aérostructures ». Cette technologie permet à toutes les parties prenantes de suivre chaque composant depuis le lancement en production jusqu’à l’entreposage, en passant par le transport et la livraison.



Un aspect essentiel de cette plateforme blockchain est sa structure ouverte construite sur un Ethereum open source avec une confidentialité des données intégrées. Celle-ci diffère de l’approche de blockchain privée que l’on trouve dans d’autres solutions destinées à l’industrie aéronautique.



« Dans l’aéronautique, la chaîne logistique n’a pas encore bénéficié de bouleversements radicaux. Malgré des efforts et des investissements importants, les acteurs de notre chaîne d’approvisionnement ne sont toujours pas connectés. », explique Florent François, Head of Digital Strategy chez Daher, l’un des membres qui supervise le programme d’innovation Armstrong en Californie. « Nous avons étudié les approches pouvant mener à une véritable transformation, et l’open blockchain nous apparait comme le meilleur moyen d’améliorer concrètement la visibilité et la productivité. »



Cédric Eloy, Head of Innovation Strategy chez Daher, ajoute « Permettre une visibilité complète sur la chaîne logistique en seulement trois mois aurait été jusqu’ici inimaginable. Avoir relevé ce défi témoigne de la maturité de Daher en matière logistique, et illustre les perspectives que réserve la technologie blockchain d’Authenticiti. ».



Pour les prochaines étapes, Authenticiti prévoit de valider et de déployer l’application blockchain dans l’ensemble de l’écosystème Daher, de collaborer avec les principaux fournisseurs et clients, et de développer de nouvelles fonctionnalités telles que les modules de contrats intelligents afin d’améliorer l’efficacité et réduire le fonds de roulement.



« Grâce au programme d’innovation Armstrong, nous avons collaboré avec Daher, un acteur important de l’aéronautique, afin de créer une application utilisant la technologie blockchain pour fournir une solution collaborative couvrant l’ensemble de la chaîne logistique, explique Andrew Yang, cofondateur et CEO d’Authenticiti. C’est l’occasion rêvée de déployer une technologie open source qui devienne la référence en matière de partage d’informations dans le milieu aéronautique. »



A propos de DAHER – www.daher.com

DAHER est un avionneur et un équipementier industrie et services. DAHER affirme son leadership dans 3 principaux métiers - construction d’avions, équipements et systèmes aéronautiques, services logistiques et supply chain - et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros en 2018.

Fort de son actionnariat familial, DAHER est tourné vers l’innovation depuis sa création en 1863. Aujourd’hui présent dans 12 pays, DAHER s’impose comme un acteur de référence de l’industrie 4.0, en concevant et développant des solutions à valeur ajoutée pour ses partenaires industriels.



A propos d’Armstrong by DAHER

Lancé en 2018, « Armstrong by DAHER » est installé à San Francisco, Californie. Cette implantation stratégique dans le berceau des technologies numériques permet à Daher d’accélérer sa transformation digitale et de développer de nouvelles solutions connectées au sein du groupe. Le programme Armstrong a notamment pour missions de:

- insuffler la culture de la Silicon Valley aux équipes Daher

- tisser des relations et nouer des partenariats avec l’écosystème des start-ups locales

- proposer aux clients des solutions supply chain innovantes en intégrant les nouvelles technologies (blockchain, IA, …).



À propos d’Authenticiti – https://authenticiti.io

Authenticiti fournit une plateforme applicative de blockchain pour entreprises axée sur le déploiement sécurisé et rapide d’applications distribuées. La plateforme Authenticiti fournit des services d’automatisation du déploiement, de sécurité des données et de logiciels tiers, ainsi que des modèles configurables permettant de suivre la provenance des actifs et de rapprocher les données financières sur des réseaux d’entreprises industriels. La société est basée à San Francisco ainsi qu’à Toronto, au Canada.