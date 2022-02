CryptoSimple : le premier conseiller financier numérique qui permet d'investir en cryptomonnaie de façon simple et sécurisée

Bitcoin, Ethereum, Tether, Litecoin, Dash... Chaque jour, les Français entendent parler de cryptomonnaies, de records battus, d'investissements qui rapportent sur ce secteur. D'ailleurs ce marché devrait doubler sa valeur d'ici 2027 selon un rapport publié par PwC.



Une vitalité qui attire... tout en effrayant. Car l'enjeu est énorme : comment placer sereinement ses économies ou diversifier son portefeuille quand on ne comprend rien à cet univers ? Quand on ne sait pas ce qu'est un pool de liquidité ou un yield farming ?



La plupart de nos compatriotes n'ont pas été assez exposés à une éducation financière moderne qui leur permette de savoir d'où vient l'argent numérique et comment il fonctionne, ou même d'approfondir suffisamment leurs connaissances en finance traditionnelle.



Dans ce contexte, le monde de la crypto est habituellement réservé à quelques happy few, le plus souvent professionnels.



Mais ça... c'était avant ! Avec CryptoSimple, un conseiller financier numérique accessible à tous, n'importe qui peut investir en crypto sans se prendre la tête, de façon sécurisée et adaptée à ses objectifs.



"CryptoSimple lève le voile sur le monde de la cryptomonnaie de façon simple, sécurisée et approuvée par les autorités financières ! Il n'y a plus besoin d'avoir des connaissances préalables pour investir dans des actifs qui peuvent rapporter beaucoup." François-Julien, Dorian, et Victor - les fondateurs



Une solution imaginée PAR des crypto-expert POUR tous les crypto-curieux



Qui a le temps, l'envie ou les compétences pour se plonger dans la lecture et l'analyse du marché des cryptomonnaies et se familiariser avec l'utilisation des plateformes d'échange afin de créer des stratégies d'investissement pertinentes ?



La réponse est simple : pas grand-monde !



Dans l'idéal, il faudrait pouvoir se tourner vers des experts financiers solides et crédibles, comme c'est le cas pour les placements traditionnels. Mais parce que ce secteur est encore émergent, l'industrie de la crypto-monnaie manque cruellement de services fiables accessibles aux utilisateurs et investisseurs traditionnels.



Les Français veulent vivre une expérience aussi fluide et qualitative qu'avec leur app bancaire traditionnelle. Or, actuellement, ils se retrouvent face à une courbe d'apprentissage abrupte et à plusieurs types différents d'"échanges" ou de "wallets"...



La solution ? CryptoSimple, le seul réflexe à avoir pour se lancer dans la cryptomonnaie. Le concept : une app qui rend l'investissement crypto intelligent, compréhensible, peu coûteux , sécurisé , et surtout qui s'adapte à vos besoins.



Avec, en prime, de vraies garanties. Car derrière CryptoSimple, il y a une institution financière dépositaire qui respecte pleinement les réglementations françaises et européennes, ce qui apporte une sécurité à 360°.



Les (grands) petits plus



Une équipe de 12 crypto curieux et crypto experts aux compétences complémentaires (finance, juridique, blockchain, cybersécurité, design et expérience utilisateur) qui connaissent parfaitement les besoins du marché de la crypto tout en ayant l’expertise de pointe pour y répondre.



Réglementée en tant que PSAN (Prestataire de services sur actifs numériques) par l'AMF (Autorité des marchés financiers), CryptoSimple est une des 1ères applications utilisant la DeFi à être réglementée dans le monde.



Comment ça marche ?



Via l'app CryptoSimple Invest, il est possible d'accéder à des portefeuilles d'investissement d'actifs cryptés qui ont été créés par une équipe d’experts en conseil et en analyse financière autour de la DeFi et de la crypto.



L'appli guide chaque utilisateur à travers un processus rapide pour comprendre son profil de risque (conservateur, modéré et agressif) et ses besoins (achat d'une maison, investir pour ses enfants, retraite).



Elle va alors recommander un montant d'investissement approprié et prendre en charge toutes les transactions pour la personne. Et en cas de question, pas de panique : le service client est joignable 24h/24 et 7j/7.



Un retrait simplifié



Les investisseurs gardent le contrôle sur leur argent ! Ils déposent et retirent leurs fonds en monnaie fiduciaire (en Euro pour l'instant), quand ils le souhaitent. CryptoSimple propose également un accompagnement au client pour les déclarations fiscales relatives au retrait.



De plus, il n'y a aucun solde minimum requis et aucuns frais cachés.



Un fonctionnement "zéro prise de tête"



Les portefeuilles sont gérés par des experts et la technologie de rééquilibrage limite la prise de risque. Les investissements sont effectués via un prélèvement automatique (que l'utilisateur peut stopper à tout moment) pour ne plus avoir à se soucier de rien. Les bénéfices réalisés sont ensuite réinvestis de façon totalement transparente.



Des conseils crypto personnalisés



Dans l'industrie de la crypto-monnaie, les conseillers financiers de confiance et accrédités sont rares.

Moins de 1% des personnes qui investissent dans la crypto-monnaie font appel à un conseiller en investissement, alors que 17% des Européens en ont un pour leur portefeuille régulier. De plus, la plupart des habitants des pays développés ont des fonds gérés sous la forme de pension ou d'un autre compte géré.



Pourtant, en ce qui concerne la cryptomonnaie, les spécialistes semblent se désintéresser de ce marché, alors que les besoins sont énormes au vu de sa complexité. C'est pour cela que les conseillers financiers certifiés de CryptoSimple fournissent des conseils sur-mesure.



Et bientôt...



CryptoSimple, comme son nom l'indique, à la simplicité inscrite dans son ADN. Et pour cause ! Les utilisateurs ne supportent plus les applications "usines à gaz", auxquelles ils finissent par ne plus rien comprendre. C'est d'ailleurs un des principaux griefs envers les apps financières telles que Revolut, Coinbase et Crypto.com.



C'est pour cela que la startup se développe sur un modèle singulier : elle va proposer une suite d'applications dédiées qui fournissent des services financiers aux gens ordinaires. La logique : un public spécifique = une app avec des fonctionnalités spécifiques. Des passerelles seront bien sûr proposées pour accéder aux autres services de la startup.



Prochainement, de nouvelles apps vont donc intégrer l'écosystème CryptoSimple afin de démocratiser l'accès à l'investissement, la DeFi, l'épargne, les services, les avantages et les affaires.



À propos de la Dream Team

[gallery ids="235088,235086,235089"]

François-Julien (Président et Directeur R&D), Dorian (Directeur Juridique, Docteur en fiscalité & blockchain) et Victor (Directeur Marketing) sont impliqués depuis longtemps dans l'industrie de la crypto.

Ils ont eu l'idée du concept CryptoSimple à partir de leur propre vécu : leurs amis et familles leur demandaient en permanence comment ils devraient investir.

"Ce n’est un secret pour personne, le secteur de la cryptomonnaie reste encore aujourd’hui quelque chose d’à la fois flou et complexe. Et bien que ce soit facile pour certains, nombreux sont ceux qui ont encore besoin d’être accompagnés pour commencer à investir dans cette récente industrie de pointe."

En Mars 2021, ils ont donc lancé CryptoSimple, le premier conseiller financier numérique facile à utiliser pour les personnes ordinaires qui souhaitent profiter des gains possibles avec la crypto-monnaie. Quelques mois plus tard, en juillet, la startup a finalisé une première levée de fonds de 140 000 €.

Aujourd'hui, CryptoSimple se déploie en Europe.



https://www.cryptosimple.app/fr



