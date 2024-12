Crypto et Web3 : 77 % des Français encore à conquérir...

Les barrières tombent... Selon l'étude Consensys, la population mondiale serait de moins en moins frileuse à investir dans les crypto)monnaies. Les résultats de l'enquête montrent que la grande majorité - environ 93 % - des personnes interrogées connaissent les crypto-monnaies, contre 92 % en 2023.

Plus de la moitié de la population du Nigeria (84 %), d'Afrique du Sud (66 %), du Vietnam (60 %), des Philippines (54 %) et de l'Inde (50 %) déclarent posséder un portefeuille cryptographique en 2024. La possession de portefeuilles dans les Amériques est la plus élevée aux États-Unis, avec 43 %, tandis que la Turquie est en tête des pays européens interrogés, avec 44 %.



En France, la possession de portefeuille cryptographique tombe à 24 % de la population interrogée. 15 % pour un seul portefeuille, 6% auraient 2 portefeuilles, et 3 % possèderaient bien plus. Le même graphique nous apprend que 57 % des Français (et des Allemands d'ailleurs) ne possèdent pas du tout de portefeuille crypto et que 20 % de cette population de 18 à 65 ans déclarent ne pas du tout savoir ce que c'est.



La ou les raisons ?

73 % des Français interrogés expriment une préoccupation majeure concernant la confidentialité de leurs données.

Cependant, moins d’un tiers (28 %) font confiance à la manière dont les services sur Internet (réseaux sociaux, jeux, plateformes messageries, …) gèrent leurs données et informations sensibles. Par ailleurs, respectivement 66 et 73 % des Français souhaitent un contrôle accru sur leur identité en ligne et une part des bénéfices générés par leurs données. Néanmoins, seulement 22 % estiment être correctement rémunérés pour la valeur qu’elles apportent à l’internet.



Les inquiétudes relatives au potentiel de l’IA à produire des contenus malveillants, notamment des fake news et des contenus frauduleux, sont également largement répandues, avec 71 % des Français partageant cette crainte, contre 75 % des répondants à l'échelle mondiale. Concernant la capacité de la blockchain à réduire ces risques, les avis divergent selon les pays. En France, 35 % des répondants estiment que la blockchain pourrait jouer un rôle dans l’atténuation des dangers liés à l’IA, contre 54 % des sondés à l’échelle mondiale. Ces données illustrent un manque de compréhension du potentiel de la blockchain pour atténuer ces risques.



Enfin, le manque de confiance dans le système financier traditionnel demeure important : seulement 50 % des Français considèrent qu’il fonctionne bien. De plus, 20 % jugent nécessaire une refonte complète du système. Cependant, les détenteurs de cryptoactifs et ceux familiers avec la décentralisation affichent des opinions plus favorables à l’égard de l’infrastructure financière actuelle.



A l’échelle mondiale, 80 % des personnes interrogées estiment que les entreprises du Web2 détiennent trop de pouvoir, bien que des exceptions notables existent, notamment au Nigéria (11 %) et au Japon (8 %). En France, 76 % partagent cette opinion. Cependant, la familiarité avec le concept de décentralisation demeure faible dans de nombreux pays. En France, seulement un tiers (33 %) des répondants déclarent être familiers avec ce concept. À l’inverse, aux États-Unis, plus de la moitié des répondants (58 %) sont au moins familiers avec le concept de décentralisation, et d’autres pays comme les Philippines (53 %), l’Inde (66 %), l’Indonésie (51 %), le Nigéria (80 %) et l’Afrique du Sud (74 %) affichent des niveaux de compréhension plus élevés.



Lorsqu’il s’agit de relier la décentralisation aux crypto-monnaies, à la blockchain et au web3, seuls le Nigéria, l’Afrique du Sud et l’Indonésie présentent une familiarité notable avec ces concepts. Néanmoins, plus d’un tiers des répondants, tant en France qu’à l’échelle mondiale, estiment que les plateformes de médias sociaux et les banques internationales pourraient tirer parti de la décentralisation. Cette observation met en lumière une disparité entre le désir d’intégrer la blockchain dans les systèmes traditionnels modernes, malgré une compréhension perçue limitée, suggérant que le fossé éducatif reste une problématique importante.