Etude | Seuls 12 % des Français comprendraient ce qu'est le WEB3. Selon une étude Consensys menée en partenariat avec YouGov, seuls 12 % des Français seraient "à l'aise" avec la notion de Web3. Quand, au même moment, 9 Français sur 10 affirment déjà avoir entendu parler des crypto-actifs.

Rappelons que Consensys est le fournisseur de technologies comme MetaMask. Cette étude a été menée dans 15 pays auprès de 15 158 répondants âgés de 18 à 65 ans dont 1007 basés en France. Le WEB3 serait une évolution "inspirante" pour les personnes interrogées. En France, une certaine méfiance à l'égard du WEB serait en train de se dessiner. Un "désamour" qui pourrait servir les intérêts du WEB3.



Or, dans le même temps, 9 Français 10 affirment déjà avoir entendu parler des Crypto-Actifs. Une situation de fait, à mettre au regard des récents scandales financiers qui ont défrayé la chronique ? Eh bien pas vraiment puisque 63 % des Français ne seraient même pas au courant.



En revanche un "brin" d'éducation serait nécessaire ? Plus de la moitié de ces répondants avouant ne pas être certains de réellement comprendre tous les tenants et les aboutissants de la situation. Et un bon tiers seraient "intéressés" mais perdus quant au mode d'emploi à appliquer...

Quoi qu'il en soit, l'usage des crypto se démocratisent même si certaines notions restent inaliénables de ce nouvel écosystème. Les Français sont divisés entre des termes positifs tels que « ces actifs numériques constituent une alternative positive à l'écosystème financier traditionnel » ; et des termes plus controversés tels que la « spéculation », ou « les scams et le phishing ». Ces perceptions reflètent les freins majeurs à l'entrée dans l'écosystème crypto qui sont la perception d'un marché volatil (56 %) suivi par la peur d'être arnaqué (46 %).

En tête des crypto les plus populaires et sans surprise, on retrouve le Bitcoin et l'Ethereum avec 23 % des Français qui affirment avoir déjà possédé ou posséder actuellement des crypto-actifs . Leurs motivations ? La curiosité et la volonté de diversifier leur portefeuille d'investissement.



Autre préoccupation : la nécessité de protéger leurs données 77 % des Français (80% dans le monde) trouvent que la confidentialité est un point essentiel. Et 65 % des Français estiment qu'ils devraient être rémunérés par les entreprises collectant les données.



“ Avec son architecture décentralisée, le web3 libère ses utilisateurs des intermédiaires, conférant ainsi à chacun le pouvoir de gérer ses données personnelles comme il l'entend. Ce faisant, par opposition à la version existante du web, le web3 dispose du potentiel de remettre l'expérience et la vie privée de l'utilisateur au centre. C'est le début d'une nouvelle ère où nous sommes davantage maîtres de notre identité numérique ”, commente Benjamin Lavergne, Responsable France de Consensys.



« Cette étude confirme l'émergence d'un modèle de confiance décentralisé qui redonne le pouvoir aux utilisateurs et aux communautés. L'ère du bâtisseur est représentative de l'ADN du web3 où chacun peut contribuer à créer. Consensys ambitionne de se positionner comme un gestionnaire de confiance et de référence au service des bâtisseurs et des développeurs, tout en soutenant l'autonomisation de la communauté. », souligne Joe Lubin, CEO et fondateur de Consensys.



À propos de Consensys

Consensys is the leading blockchain and web3 software company. Since 2014, Consensys has been at the forefront of innovation, pioneering technological developments within the web3 ecosystem. Through our product suite, including the MetaMask platform, Infura, Linea, Truffle, Diligence, and our NFT platform, we have become the trusted collaborator for users, creators, and developers on their path to build and belong in the world they want to see. Whether building a dapp, an NFT collection, a portfolio, or a better future, the instinct to build is universal. Consensys inspires and champions the builder instinct in everyone by making web3 universally easy to use and develop on.

