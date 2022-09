Crédit Mutuel Arkéa et Pythéas Capital Advisors : solution de financement innovante Le Crédit Mutuel Arkéa et Pythéas Capital Advisors annoncent le lancement d’ARKEA EXTEND, une solution de financement innovante accessible via la plateforme collaborative de gestion de factures TRESO2.

Développée en étroite collaboration avec Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels et distribuée par cette filiale dédiée au financement des entreprises, des institutionnels et des professionnels de l’immobilier, la solution ARKEA EXTEND offre aux entreprises donneurs d’ordres une solution de financement permettant d’assurer leurs paiements à échéance, en différé ou par anticipation, tout en bénéficiant d’un univers de facturation numérique.



Actionnaire minoritaire de Pythéas Capital Advisors depuis 2019, le groupe Crédit Mutuel Arkéa a pris part début septembre 2022 à l’augmentation de capital de la fintech afin d’accompagner sa croissance et le développement de nouvelles solutions. En tant qu’investisseur engagé dans le développement de l’écosystème fintech, le Crédit Mutuel Arkéa avait déjà accompagné Pythéas Capital Advisors en 2021 pour le déploiement de TRESO2, une plateforme collaborative de gestion de factures fondée sur l’affacturage inversé (reverse factoring). La co-construction avec Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels de la solution ARKEA EXTEND s’inscrit ainsi dans la continuité de la stratégie partenariale mise en œuvre par le groupe et illustre concrètement le rôle joué par le Crédit Mutuel Arkéa en tant qu’actionnaire de proximité.



Une synergie d’expertises au service d’une solution innovante



Spécialisé dans l’optimisation du paiement fournisseur, Pythéas Capital Advisors s’est appuyé, pour concevoir ARKEA EXTEND, sur la puissance de TRESO2. Cette plateforme numérique offre aux donneurs d’ordres clients d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels la possibilité de régler leurs fournisseurs par anticipation, avant la date d’échéance contractuelle de la facture, grâce à un crédit de trésorerie dédié.



Cette ligne de crédit, mise en place par Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, protège la trésorerie de ses clients donneurs d’ordres. ARKEA EXTEND permet aussi au donneur d’ordres de différer le paiement de ses factures tout en assurant le fournisseur d’un paiement à l’échéance. Ce service participe au financement du BFR (besoin en fonds de roulement) du donneur d’ordres.



Convaincu par la vision novatrice et par l’expertise digitale de Pythéas Capital Advisor, le Crédit Mutuel Arkéa a décidé de mettre son savoir-faire en ingénierie financière au service du développement de cette nouvelle offre à travers sa filiale Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels. ARKEA EXTEND permet ainsi aux entreprises de régler leurs fournisseurs et sous-traitants en France comme à l’international via la plateforme TRESO2. Le paiement est financé par Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, après analyse et validation de la solvabilité de l’entreprise donneur d’ordres. L’interface entre la plateforme TRESO2 et les services de la banque est réalisée grâce à une API (Application Programming Interface) spécialement conçue pour le dispositif. Elle permet de débloquer automatiquement les crédits destinés à financer le paiement des factures.



Accompagner les entreprises vers la facturation dématérialisée



La solution ARKEA EXTEND permet aussi aux entreprises d’anticiper les prochaines évolutions réglementaires en matière de facturation électronique. La dématérialisation des factures sera en effet rendue obligatoire entre 2024 et 2026 ; elle devrait faciliter le respect des délais de paiement, encore responsable de nombreuses faillites d’entreprises, surtout sur le segment des PME. En offrant la possibilité de gérer leur trésorerie via une plateforme numérique tout en bénéficiant d’un service de centralisation des paiements, ARKEA EXTEND vise à favoriser l’accompagnement de l’ensemble du tissu économique dans sa transition vers la facturation électronique. La solution ARKEA EXTEND et la plateforme TRESO2 donnent dès lors la possibilité aux entreprises de consolider et fidéliser l’ensemble de leur supply chain en leur proposant de renforcer la relation avec leurs fournisseurs dans un contexte économique de plus en plus complexe.



Bertrand Blanpain, Président du Directoire d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, commente : « Le financement représente un défi majeur pour l’ensemble du tissu économique. L’expertise de Pythéas Capital Advisors sur la gestion du paiement fournisseur répond de manière pertinente et innovante aux enjeux actuels des entreprises et de leurs fournisseurs. La solution que nous avons développée ensemble permet de bénéficier de cette expertise très pointue et de notre savoir-faire en matière de financement. Cette collaboration s’inscrit dans le prolongement de notre action partenariale et illustre concrètement le rôle du Crédit Mutuel Arkéa en tant qu’actionnaire responsable et engagé pour le développement de l’écosystème fintech. »



Ludovic Sarda, Président fondateur de Pythéas Capital Advisors, ajoute : « Nous sommes heureux d’apporter une solution innovante co-développée autour de nos savoir-faire respectifs et qui s’inscrit dans notre logique de proposer des solutions agiles au service des banques. Cette nouvelle offre renforce notre position sur la facturation électronique, la centralisation et l’automatisation des paiements fournisseurs ainsi que le financement du paiement anticipé ou différé. Il s’agit d’une avancée importante qui démontre notre capacité à nous intégrer avec les services d’une banque tout en permettant d’offrir une solution de financement rapide pour les entreprises dans un contexte économique incertain. Je tiens à remercier le Crédit Mutuel Arkéa pour sa confiance, et je suis ravi de pouvoir poursuivre ce partenariat qui s’inscrit dans l’engagement responsable des relations entre les donneurs d’ordres et leurs fournisseurs. »



A propos du Crédit Mutuel Arkéa



Le groupe coopératif Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et de leurs caisses locales adhérentes, ainsi que d’une quarantaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir …). Il compte plus de 11 000 salariés, 2 800 administrateurs, plus de 5 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et affiche un total de bilan de 182,4 milliards d’euros.

Premier groupe bancaire à se doter d’une Raison d’être en 2019, Crédit Mutuel Arkéa est devenu une société à mission en 2022 et s’engage au travers de son plan stratégique “Transitions 2024” à pratiquer une finance au service des territoires et de leurs acteurs afin de se positionner comme le partenaire financier agile et innovant des transitions d’avenir.

Présent sur l’ensemble du territoire national, le Crédit Mutuel Arkéa a fait le choix de maintenir ses centres de décisions en région. Il est un acteur majeur de la création d’emploi sur ses territoires, et s'appuie sur une dynamique de recrutement continue. Le groupe a acquis la conviction que le développement local ne peut se faire qu’en alliant le financier et l’extra-financier. C’est la raison pour laquelle Crédit Mutuel Arkéa est la première banque française à avoir développé une méthode inédite de calcul de la performance globale. Cela lui permet de prendre en compte l’ensemble des impacts financiers, sociaux, sociétaux et environnementaux de ses activités et celles de ses parties prenantes.

arkea.com



A propos d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels est la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux marchés des entreprises (PME & ETI), des acteurs publics et institutionnels locaux et des professionnels de l’immobilier. La banque accompagne 15 000 acteurs économiques partout en France à travers ses 21 implantations. Elle propose à ses clients une offre complète (financements, traitement des flux, moyens de paiement, épargne, assurances, opérations de salle des marchés, opcvm, etc.).

www.arkea-banque-ei.com



A propos de Pythéas Capital Advisors

Pythéas Capital Advisors est une FinTech spécialisée dans le financement, le paiement et la facturation électronique. Grâce à sa plateforme technologique innovante TRESO2 et son savoir-faire dans le financement, elle révolutionne le paiement des fournisseurs avec une solution de paiement responsable et d’optimisation de la trésorerie.

TRESO2 est une plateforme SaaS modulaire entièrement ouverte avec ses partenaires et clients grâce à ses API (interface de programmation d'application). Elle se décline autour de 3 modules :

● Conformity : module de gestion de la conformité fournisseur

● Invoice Hub : module de traitements des factures

● Funding : paiement, paiement fournisseur anticipé et différé de paiement avec ou sans financement (dynamic discounting)

www.pytheascapital.com

www.treso2.com



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > IN France et Société.com se rapprochent afin de créer le leader français des indicateurs extra-financiers territoriaux pour les entreprises et les collectivités Exægis annonce son développement international, avec l’ouverture de deux nouvelles filiales en Espagne et en Italie Le plafond des bonus des banquiers en UK devrait être supprimé tout en étant surveillé de près