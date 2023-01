Cornet Vincent Ségurel lance avec Ziplo une offre de constitution de preuve numérique, horodatée par blockchain

Incubé au sein de H7, accélérateur de startups à Lyon, Ziplo est un service souverain qui permet à ses utilisateurs de déposer leurs fichiers, afin de constituer des preuves pour établir une antériorité.

Ziplo utilise deux mécanismes pour obtenir un horodatage qualifié de ses dépôts : via un tiers de confiance (certifié eIDAS) et via une transaction blockchain. La force de Ziplo, en réduisant considérablement le coût de la constitution de preuve et en la simplifiant au maximum, est de permettre aux entreprises de déposer de façon très régulière leurs créations afin de protéger leur savoir-faire et leur propriété intellectuelle.



Pour Cornet Vincent Ségurel, ce partenariat est une opportunité de proposer à ses clients un nouveau service innovant afin de renforcer la protection de leurs créations et innovations.



« Ce partenariat avec Ziplo correspond à notre façon moderne et pragmatique d’envisager le droit », commente Luc-Marie Augagneur, avocat associé de Cornet Vincent Ségurel. « Pour nous, la propriété intellectuelle doit être pensée de façon globale, y compris en dehors des titres de propriété ».

« Ce service directement accessible sur notre site nous permet de proposer à nos clients une nouvelle façon de garder une traçabilité de l’ensemble de leur processus créatif et ce avec une qualité de preuve suffisante afin le cas échéant de contribuer à établir une antériorité », complète François Herpe, avocat associé de Cornet Vincent Ségurel.



"C'est une chance pour Ziplo d'être adopté et promu par un cabinet reconnu comme Cornet Vincent Ségurel », confie Aurélie Drouvin, présidente de Ziplo. « Ce partenariat fait suite à nos échanges réguliers avec Maître Augagneur depuis plus d'un an, nous sommes donc heureux d'apporter ce service tant aux avocats qu'aux clients du cabinet".



Ce service est accessible sur le site du cabinet :

https://www.cvs-avocats.com/fr/produits/preuve-electronique-deposez-transferez-et-protegez



A propos de Cornet Vincent Segurel – www.cvs-avocats.com

Depuis 50 ans, Cornet Vincent Ségurel accompagne les entreprises, les dirigeants, les collectivités et les associations dans leurs transformations, leurs projets et leurs contentieux. Créé à Nantes en 1972, Cornet Vincent Ségurel est devenu l’un des premiers cabinets d’avocats indépendants français. Ses 275 professionnels du droit des affaires, dont plus de 200 avocats et juristes, sont implantés dans 6 des métropoles les plus dynamiques du Territoire : Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris et Rennes. Ils interviennent dans tous les domaines du droit des affaires pour une clientèle issue des secteurs d’activité les plus variés. A l'international, le cabinet est acteur de 3 réseaux couvrant près de 80 pays à travers le monde.



A propos de Ziplo – https://info.ziplo.fr/

Ziplo est un service souverain qui allie le transfert de gros fichiers et le dépôt horodaté de fichiers, jusque 20Go. Ziplo apporte de la sécurité aux créateurs, entreprises et chercheurs en rendant très simple et très accessible la création de preuve afin de se protéger contre le vol, le plagiat ou la contrefaçon.