Concur Standard : la solution de gestion de notes de frais dédiée aux PME

20 minutes et 53€, voilà ce que coûte en moyenne le traitement d'une seule note de frais[1]. Un processus coûteux et chronophage à l'échelle de toute l'entreprise qui, de plus, comporte des erreurs dans 1 cas sur 5. Soit un coût supplémentaire de 48€ et 18 minutes passées. Résultat : un voyageur régulier passe une demi-journée par mois à traiter ses notes de frais. La raison ? 70 % des PME-PMI les gèrent encore sans outil[2]. Dans 64 % des cas, elles ne disposent même d'aucun reporting. Une gestion encore archaïque source de désengagement de la part des collaborateurs. En réponse, SAP Concur lance Concur Standard, une solution efficace et performante adaptée au budget des PME !



Les « Digital Native » utilisent différents outils high-tech 80 % de leur temps[3] ! Quoi de plus normal alors que de souhaiter les retrouver dans leur environnement professionnel ? Si les usages ont évolué alors les PME (soit 99,9 % des entreprises en France[1]) doivent, elles aussi, intégrer ces nouveaux modes de consommation. Ainsi, dans la guerre des talents, l'automatisation devient un atout compétitif majeur pour retenir les meilleurs d'entre eux.



« Les PME embauchent aussi des talents issus de grands groupes, précise Olivia Buono, directrice commerciale chez SAP Concur. Elles ont donc tout intérêt à leur proposer les mêmes outils connectés et de mobilité auxquels ils sont habitués. »



Les PME aussi ont droit à la digitalisation !

Poussées par le marché, les PME n'ont plus le choix : elles doivent elles aussi entamer leur transformation digitale. Néanmoins, si elles doivent adresser les mêmes problématiques que les grands groupes, elles ne disposent pas pour autant des mêmes moyens financiers. C'est pourquoi elles ont besoin d'une solution dédiée et adaptée.

« Les dépenses en notes de frais représentent en moyenne 10 % du budget d'une entreprise[1]. La maîtrise de la trésorerie est une clé majeure de croissance et de compétitivité. Or un fichier Excel ne peut offrir un tel niveau de visibilité et de contrôle. Résultat, les PME dépassent en moyenne chaque année leur budget voyages de 85 %. C'est pourquoi SAP Concur a lancé Concur Standard, une offre dédiée aux PME, adaptée en termes de prix, de souplesse et de réactivité ».



Une économie de 10 000 euros par an

Même technologie, mêmes services, mêmes innovations mais à un prix adapté, Concur Standard propose enfin aux PME une solution qui leur correspond : aucun frais de mise en place, une installation réalisée en un mois, un prix d'entrée fixé à 10 notes de frais par mois, la possibilité de choisir parmi 3 forfaits et de changer d'un mois à l'autre, et un abonnement minimum de trois mois ! Une souplesse optimale pour des performances maximales.



« Les PME aussi ont le droit à ce qui se fait de mieux technologiquement parlant et à un prix qui leur correspond ! Avec Concur Standard, une PME de 40 personnes, avec une note de frais moyenne de 150 euros par mois, va ainsi économiser plus de 10 000 euros par an. Et pour le manager ou la finance, c'est 70 % de temps passé en moins sur la note de frais. »



Des économies conséquentes liées également à la forte diminution des fraudes ou de la non-conformité des justificatifs, une priorité pour 57 % des directeurs financiers de PME. L'automatisation entraînerait ainsi une baisse de 10 à 15 % du nombre de fraudes ainsi que 5 % d'économies supplémentaires liées à une application plus stricte de la politique de l'entreprise. « Concur Standard aide à réduire les coûts de traitement à faible valeur ajoutée et à se concentrer sur son cœur de métier. Un vrai gage de performances et de compétitivité pour une PME. »



Des innovations issues de la R&D et des Innovations Labs de SAP Concur Monde

Parmi les exemples d'innovations de la solution, l'application Drive qui calcule les indemnités kilométriques en temps réel. Installée sur le smartphone, elle détecte par géolocalisation les points d'arrêt, analyse le trajet effectué et calcule ainsi le montant exact à rembourser, et ce à chaque redémarrage.



« Nous sommes également le seul acteur au monde à avoir développé un partenariat avec Trainline. À la fin de sa commande sur leur site, le voyageur a la possibilité de l'envoyer directement à Concur Standard et la facture est créée automatiquement. » Des partenariats ont également été créés avec Uber, Booking et Chauffeur Privé.



Autre innovation : l'envoi des notes de frais directement depuis son smartphone. En effet, une simple photo du justificatif suffit. Le robot scanne le document et grâce à la reconnaissance optique de caractères (OCR), il identifie le fournisseur, la date, le montant et saisit directement la note de frais. « Les collaborateurs n'ont même plus besoin de renseigner les informations ni de conserver leur justificatif papier. Ils peuvent gérer leur note de frais en temps réel de voyage. 45 % de nos utilisateurs dans le monde prennent désormais leurs justificatifs en photo avec leur smartphone. » Une dématérialisation légale puisque les pouvoirs publics autorisent – et encouragent – désormais les justificatifs digitaux. Idéal pour tendre vers le 0 papier !



Moderne, ludique, efficace, simple, Concur Standard offre à la fois un contrôle optimal des services financiers sur les notes de frais ainsi qu'une réelle satisfaction des utilisateurs, 1re étape pour fidéliser les meilleurs talents.



