Comment le Bitcoin pourrait changer le monde financier





Avant de répondre à cette question, revenons sur ce qu'est le Bitcoin. En termes simples, le Bitcoin est une monnaie électronique, virtuelle ou numérique qui utilise la technologie blockchain. La technologie blockchain permet de mettre en place des systèmes décentralisés de peer-to-peer. Un tel système, comme le Bitcoin, n'est pas réglementé car il n’est soumis à aucun gouvernement.



Le Bitcoin est devenu populaire aux côtés d'autres crypto-monnaies en raison de sa nature non réglementée et transparente. Tout le monde peut utiliser le Bitcoin, même ceux qui ne peuvent pas accéder aux services financiers conventionnels comme l'ouverture de comptes bancaires. Le Bitcoin est également un actif d'investissement que les individus peuvent trader comme d'autres actifs tels que les CFD, les actions et l'or.



Favoriser l'inclusion financière



Le Bitcoin va favoriser l'inclusion financière, en particulier dans les pays où de nombreuses personnes et entreprises n'ont pas accès aux services financiers. Dans la plupart des pays en développement, l'inclusion financière reste faible pour diverses raisons, notamment des taux d'analphabétisme élevés. Et cela signifie qu'une proportion importante de la population ne peut pas adhérer au système financier existant.



Grâce au Bitcoin, même les personnes qui ne sont pas couvertes par le système financier existant pourront accéder aux services financiers. Contrairement au système financier centralisé, le Bitcoin n'a pas de nombreuses exigences en matière d'utilisation. Tout le monde peut utiliser le Bitcoin, à condition de pouvoir ouvrir un portefeuille Bitcoin. D'un point de vue économique, davantage de personnes et de petites entreprises peuvent accéder à des prêts, posséder des Bitcoins et même en transférer.



Élimination des intermédiaires



La technologie blockchain qui supporte le Bitcoin a une caractéristique unique. Il s'agit d'un registre mondial distribué. Des millions d'utilisateurs sont inscrits au registre et peuvent voir et suivre toutes les transactions sur le réseau blockchain. Il n'y a pas de contrôle ou de gestion centralisée, et de nombreux utilisateurs du réseau blockchain partagent la base de données.



Les gouvernements contrôlent et gèrent le système par l'intermédiaire des banques centrales et commerciales du système financier conventionnel. Ces intermédiaires font que les transactions sont plus lentes et plus coûteuses. Par exemple, si vous voulez envoyer de l'argent à votre famille à l'étranger, vous devez attendre plusieurs jours et payer des frais importants.



La Blockchain élimine tous les intermédiaires et rend les transactions plus rapides, moins chères et plus sûres. Par exemple, si vous envoyez des Bitcoins à vos employés à l'étranger, les Bitcoins arriveront instantanément et à un coût nettement inférieur. Vous n'avez pas d'intermédiaires pour valider les transactions car la technologie blockchain les valide automatiquement.



Réduire le pouvoir des grandes institutions financières



Le Bitcoin peut également changer le monde financier en réduisant le pouvoir des grandes banques et des entités financières. Les grandes banques, les sociétés de cartes de crédit et d'autres institutions puissantes contrôlent actuellement le système financier. Elles peuvent utiliser leur pouvoir pour interférer avec le système économique libre et démocratique.



Le Bitcoin élimine la concentration du pouvoir et de l'influence sur une ou quelques entités. Puisqu'elles n'auront pas leur place dans les crypto-monnaies, les grandes banques et les institutions financières pourraient mourir. Elles prospèrent en exerçant une influence puissante, et puisque le Bitcoin élimine cela, elles n'auront aucune raison de continuer à fonctionner. Mais le monde attendra de voir comment cela se passe.



Conclusion



Le Bitcoin et les autres crypto-monnaies sont devenus courants et perturbent lentement le monde financier. Malgré les nombreux efforts déployés pour interdire et réglementer le Bitcoin, la vague des crypto-monnaies a prospéré. À mesure que nous avançons, que le Bitcoin continue de croître en termes d'utilisation et d'impact, nous sommes susceptibles d'assister à d'autres perturbations inattendues dans le monde financier.







