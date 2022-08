Comment choisir une assurance loyers impayés ? Entre les garanties principales et les garanties annexes, le budget … Nous vous fournissons nos meilleurs conseils pour trouver la bonne assurance loyers impayés.



Comment choisir une assurance loyers impayés ?



Depuis 2014, les propriétaires ont la possibilité de faire appel à une GLI ou demander la caution solidaire d’un ou plusieurs proches de leurs locataires. Cependant, cela n’empêche pas en France que 2% des locataires ne payent pas leur loyer. Vous recherchez une assurance loyers impayés pour votre agence immobilière ? Vous êtes un professionnel ou un particulier et vous avez envie de trouver une solution moins risquée que la caution solidaire ? Nous vous disons quels critères sont à prendre en compte pour choisir votre assurance loyers impayés.



Est-ce obligatoire ?



Le propriétaire d'une maison ou d'un appartement qu'il souhaite mettre en location n'a pas d'obligation légale de souscrire à une assurance loyers impayés. Cependant, il est fortement conseillé de s'entourer de garants ou de souscrire une assurance afin d'éviter de se retrouver au tribunal, désarmé. En effet, sans caution solidaire ou assurance pour vous épauler, les procédures sont longues. Et durant ce laps de temps, vous risquez que votre locataire ne vous verse pas son loyer !



Bon à savoir : vous ne pouvez pas souscrire à une assurance loyers impayés et demander une caution solidaire en France. Seul cas exceptionnel : si votre locataire est un étudiant.



Devez-vous souscrire en tant que particulier ou auprès d’une agence ?



La constitution du dossier pour demander d'être accompagnée auprès d'une assurance loyers impayés peut s’avérer complexe. Il est fortement recommandé de préférer souscrire à une assurance via une agence immobilière professionnelle ou à un professionnel. Sinon, vous risquez de perdre du temps à constituer un dossier qui ne sera pas en conformité avec les attentes de la compagnie d'assurance.



Quel budget pour votre assurance loyers impayés ?



Concernant le prix pour votre assurance loyer à payer, celui-ci ne doit pas dépasser les 2 à 5% du montant de loyer que vous souhaitez demander à votre locataire. Ne vous jetez pas pour autant sur l'assurance qui vous semble la moins chère du marché, car ces garanties peuvent être très légères.



Regardez bien les garanties !



Les garanties principales et annexes sont à prendre en compte lorsque vous choisissez votre assurance loyers impayés. Ces garanties doivent justifier le prix que vous payez chaque mois ou chaque année.



Que devez-vous regarder ?



N’hésitez pas à regarder pendant combien de temps vous êtes couvert si votre locataire est défaillant. Ainsi que de la somme que vous êtes remboursée chaque mois, pour être certain que l’assurance est satisfaisante.



Certaines assurances n'hésitent pas à jouer sur les mots quant à leurs garanties et leurs conditions contractuelles. Ainsi, certaines garanties sont perdues dès lors que le locataire quitte la colocation par exemple. Une situation qui peut s'avérer difficile, si celui-ci a réalisé des dégradations qui s’avèrent être finalement à votre charge.



À retenir pour bien choisir votre assurance loyers impayés



Les critères à prendre en compte, pour bien choisir votre assurance loyers impayés sont le prestataire par qui vous passez (agence immobilière, solution en ligne) ; le budget pour les garanties principales et les garanties annexes. Si le professionnel ne cesse de vous proposer garanties sur garanties, c'est que son assurance n'est pas aussi avantageuse qu'il le prétend…



Préférez des solutions en ligne permet d’avoir un professionnel avec qui échanger toute l’année, un forfait avantageux et sécurisé, ainsi qu’une ligne pour échanger toute l’année. Vous gagnez du temps et votre locataire est sécurisé aussi, s’il ne peut plus payer le loyer !





