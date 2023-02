Comment acheter des bitcoins via un Crypto Exchange en 3 étapes

Le bitcoin (BTC) est une monnaie numérique créée et détenue électroniquement plutôt que physiquement. Contrairement à la monnaie traditionnelle contrôlée par les banques centrales et les gouvernements, le bitcoin et les autres crypto-monnaies sont créés par des mineurs du monde entier. Ainsi, le bitcoin adopte le concept de décentralisation. Satoshi Nakamoto, un développeur de logiciels, a inventé le terme "bitcoin" en 2009. La vision de Satoshi était de créer un système de paiement électronique totalement indépendant des banques centrales et des gouvernements.Les principaux composants de bitcoin sont les suivants :: Le bitcoin n'est contrôlé par aucune autorité centrale, mais plutôt par un réseau informatique mondial qui vérifie les transactions.: L'utilisation des crypto-monnaies par le monde criminel a fait l'objet de beaucoup de presse négative. Comme vous n'avez besoin de rien d'autre qu'une adresse électronique pour ouvrir un compte bitcoin, l'achat et la vente de Bitcoin sont totalement anonymes.: Un facteur essentiel du bitcoin est la technologie qui le fait fonctionner. La blockchain est un grand livre numérique accessible au public, stocké sur tous les ordinateurs de minage de bitcoin et qui ne peut être ni manipulé ni modifié. Elle enregistre chaque transaction dans l'ordre dans lequel elle se produit.Grâce à Satoshi, il existe aujourd'hui une pléthore de crypto-monnaies, mais le Bitcoin reste le maître du jeu, malgré des dérivés récents comme le bitcoin gold et le bitcoin cash.Les individus peuvent obtenir des bitcoins de plusieurs façons. Jusqu'à récemment, le minage de Bitcoins était l'un des moyens les plus populaires d'acquérir des bitcoins. Cependant, avec le nombre total de bitcoins limité à 21 millions et plus de 16 à 17 millions de bitcoins déjà minés, le niveau de difficulté pour miner des Bitcoins est devenu énorme.Les prix des bitcoins ont été très volatils ces derniers mois, et les clients doivent les acheter au meilleur moment et au bon prix. Ces échanges rendent l'achat de bitcoins simple et peu coûteux. Certains distributeurs automatiques de bitcoins existent dans quelques régions du monde, et les clients peuvent acheter des bitcoins, bien que leur emplacement et les coûts de transaction élevés aient été un peu restrictifs quant à l'adoption par les clients.La plupart des individus obtiennent des bitcoins par le biais d'un échange de bitcoins. Ces bourses sont essentiellement celles où les individus peuvent acheter et vendre des bitcoins, et la bourse facilite ce processus tout en prenant une commission sur la transaction. Pour tout commerçant, c'est l'un des moyens les plus pratiques d'acheter et de vendre des bitcoins.Un portefeuille numérique est une installation où vous stockez vos crypto-monnaies et interagissez avec d'autres personnes en utilisant la technologie blockchain. Il existe de nombreux fournisseurs de portefeuilles numériques ; cependant, il est essentiel de mener des recherches approfondies avant de décider lequel est le meilleur pour vous.Inscrivez-vous et créez un compte auprès d'une bourse que vous utilisez pour accéder à ses services.Vous recevrez le code d'authentification et le mot de passe lorsque vous accéderez à la bourse. L'application génère le code que vous recevez par SMS. Après cela, vous pouvez facilement acheter et transiger vos bitcoins sur la plateforme.Il existe une différence importante entre l'achat et le stockage de bitcoins et le trading de bitcoins. Pour beaucoup, il s'agit simplement d'acheter et de conserver des bitcoins, en espérant que leur valeur augmente encore. Avec www.immediateedge-fr.com/ , vous pouvez facilement effectuer des transactions lorsque le prix augmente. Alors que les acheteurs de bitcoins conservent leurs pièces et peuvent les vendre une fois qu'ils ont réalisé des bénéfices pour éviter de perdre de l'argent, l'échange de bitcoins est une toute autre histoire.Avec une vue à plus court terme sur les prix du bitcoin et l'utilisation de l'analyse technique et des nouvelles essentielles pour la direction, les traders de bitcoin seront à la recherche de la volatilité quotidienne pour trader et enregistrer des profits.