Cegid annonce le lancement de Cegid Professions Libérales

Cegid, un leader des solutions de gestion cloud pour les professionnels des métiers de la finance (ERP, trésorerie, fiscalité), des ressources humaines (paie, gestion des talents), de l’Expertise Comptable, du Retail et de l’entrepreneuriat, annonce le lancement de sa nouvelle solution Cegid Professions Libérales. Cette solution simple et intuitive, unique en son genre, permet une gestion collaborative de la comptabilité des professions libérales par les cabinets d’experts-comptables et les OGA. Ceux-ci peuvent ainsi concentrer leurs efforts sur des missions à plus forte valeur ajoutée comme l’accompagnement sur la partie privée des professionnels et poursuivre leur transformation.



Cegid Professions Libérales, une réponse aux multiples spécificités d’un secteur en pleine croissance, mais qui reste peu adressé



Selon l’Union Nationale des Professions Libérales (UNPL), les professions libérales représentaient 28,6 % des entreprises françaises en 2020 et plus d’1,1 million de salariés sur le territoire. Des chiffres qui ne cessent d’augmenter depuis plusieurs années, les professionnels étant de plus en plus nombreux à se lancer dans une activité libérale, en parallèle de leur activité salariée.



Si le marché de la profession libérale est porteur, les métiers qui le composent, à la fois très divers et spécifiques (issus des secteurs médical, juridique, bancaire, ...), font souvent face à manque de compétences concernant la gestion de leur activité.



Cegid Professions Libérales ; une solution utile et innovante, complète et adaptée aux travaux comptables des professionnels libéraux



Cegid a décidé de lancer Cegid Professions Libérales, sa nouvelle solution cloud issue du rachat de RD Libéral par Cegid en octobre dernier, afin d’adresser le besoin d’accompagnement de la profession comptable et des OGA à la recherche de solutions adaptées aux professions libérales. Particulièrement innovante, elle a été conçue en collaboration avec les Organismes de Gestion Agréés (OGA) pour tous les professionnels libéraux en prenant en compte la complexité des métiers traités et le nombre croissant de professionnels concernés en France.



Les fonctionnalités proposées par cette solution sont nombreuses : synchronisation des opérations bancaires ; saisie automatisée ou manuelle de recettes et de dépenses ; archivage de pièces et justificatifs ; transmission de pièces comptables vers les administrations, banques et associations agréées ; gestion des demandes d'immobilisation et d’amortissement des charges pré-paramétrées ; ou encore établissement de la déclaration de TVA et de la déclaration 2035, et elles visent toutes à automatiser un maximum de tâches réglementaires et sans grande valeur ajoutée.



Plus qu’une solution de gestion de la comptabilité, Cegid Professions Libérales est en phase avec la transformation actuelle du métier de l’expertise-comptable en cabinet



Grâce à l’automatisation des tâches à faible valeur ajoutée et la possibilité pour les professionnels libéraux de saisir directement leurs propres opérations comptables, la solution offre un gain de temps et d’efficacité très significatif aux experts-comptables et aux OGA. Ces derniers sont ainsi en mesure de se libérer des opérations simples et récurrentes, pour se dédier à d’autres activités à plus forte valeur ajoutée sur les périmètres professionnels et privés du professionnel libéral, telles que les missions de conseil.



Ce changement de nature des missions des cabinets d’expertise-comptable vient s’inscrire plus largement dans la transformation que connaît actuellement le secteur et ses professionnels, qui souhaitent se recentrer davantage sur l’accompagnement quotidien et le conseil de leurs clients, afin d’en devenir un partenaire incontournable.



« Cegid se positionne comme un véritable accompagnateur du changement. Le lancement de Cegid Professions Libérales est une solution simple, innovante et collaborative destinée aux experts-comptables et aux OGA qui gèrent des professions libérales », précise François Méro, Directeur des marchés Experts-Comptables de Cegid. « Notre relation de proximité et notre vision prospective et pragmatique de ces métiers particulièrement complexes nous permettent d’ouvrir les possibles de nos clients et d’accompagner les transformations sectorielles essentielles au développement et à la prospérité de leur activité ».



Cegid Professions Libérales est disponible dès à présent.