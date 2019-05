Cédric Vatier prend la direction d’Accenture Strategy pour la France et le Benelux

Au titre de ses nouvelles responsabilités, il supervisera l’ensemble des activités de conseil en stratégie d’Accenture en France et Benelux, qui reposent sur une équipe de plus de 400 stratèges.



Il aura notamment pour mission de renforcer le leadership d’Accenture Strategy dans la région, en particulier sur les problématiques de transformation digitale et d’innovation (à titre d’exemple : définition et mise en œuvre d’organisations agiles, comme les « digital service factories »), de compétitivité (comme les approches « Budget Base Zéro ») et de pilotage des entreprises par les données (grâce à l’analytics, l’intelligence artificielle).



Cédric Vatier conserve par ailleurs ses fonctions de responsable monde du secteur Industrie et Transports au sein d’Accenture Strategy ; poste auquel il avait été nommé en 2017.



Cédric Vatier, 43 ans, a rejoint Accenture en 1999 où il est devenu Managing Director (Directeur exécutif) en 2009. En 2013, il est nommé responsable Europe du secteur Industrie et Transports au sein d’Accenture Strategy.



Cédric Vatier est diplômé de l’Ecole centrale Paris (1998) et a obtenu un DEA de Finance à l’université de Paris-Sorbonne.



A propos d’Accenture

Accenture, un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, propose une large gamme de services et solutions en stratégie, conseil, digital, technologie et gestion déléguée d’opérations. Combinant son expérience et son expertise dans plus de 40 secteurs d’activité et pour toutes les fonctions de l’entreprise - en s’appuyant sur le plus grand réseau international de centres de services - Accenture intervient à l’intersection de l’activité de ses clients et de la technologie pour les aider à renforcer leur performance et créer de la valeur sur le long terme pour leurs parties prenantes. Avec 469 000 employés intervenant dans plus de 120 pays, Accenture favorise l’innovation pour améliorer notre environnement de demain.

accenture.com/fr



A propos d’Accenture Strategy

Accenture Strategy concrétise la rencontre de l’entreprise avec la technologie en apportant son expertise en stratégie d’entreprise, technologique et fonctionnelle pour aider ses clients à prévoir et à mettre en œuvre des stratégies sectorielles spécifiques, afin de tirer profit de toutes les opportunités. Parce que la technologie transforme profondément les organisations, Accenture Strategy intervient sur les problématiques liées à la transformation digitale, à la compétitivité, aux modèles opérationnels globaux, aux compétences et au leadership pour permettre à ses clients de gagner en efficacité et générer de la croissance.

accenture.com/strategy