Bruno Boucq, GTT Communications

Monsieur Bruno Boucq bonjour, vous êtes Senior VP Europe du Sud en charge de la France, l’Espagne et l’Italie chez GTT. Présentez-nous GTT Communications en quelques mots.



GTT est l’une des infrastructures piliers de l’Internet mondial. C’est l’un des opérateurs majeurs Tier 1 offrant de la connectivité multicloud aux entreprises internationales. Avec la combinaison d’une forte présence aux Etats-Unis et en Europe, nous sommes les champions de la connexion entre les collaborateurs au sein des entreprises dans le monde entier et toutes les applications hébergées quel que soit le cloud.



Quels sont les attraits de GTT pour des commerciaux ?



GTT va de l’avant, c’est stimulant. Nous sommes un acteur à très forte croissance dont la taille a presque doublé avec l’acquisition d’Interoute et nous sommes déterminés à continuer notre croissance rapide. Notre offre de connectivité multicloud est complète et répond parfaitement aux besoins des entreprises en pleine croissance. Avec la généralisation de la mobilité et l’omniprésence des applis, les entreprises ont besoin d’une performance réseau garantie. Et c’est ce que nous fournissons : de la bande passante, de la connectivité Internet et du SD-WAN à l’échelle mondiale, plus une infrastructure réseau paneuropéenne de fibre optique. Les entreprises utilisent de plus en plus les réseaux IP, dont nous sommes un des leaders, pour accéder aux applications hébergées dans différents clouds. L’une de nos offres fers de lance est le SD-WAN, un réseau défini par logiciel, conçu pour optimiser la performance des applications tout en augmentant l’efficacité et la sécurité du réseau. GTT est leader sur le SD-WAN et dispose d’un réseau IP mondial qui nous permet d’offrir la plus large gamme d’options d’accès du marché.



Rejoindre GTT consiste à travailler pour un leader mondial qui sait se développer tout en conservant son agilité. Très peu de sociétés peuvent se permettre de vendre des solutions de Télécommunications sans faire payer à leurs clients l’énorme coût de leur structure historique. Chez GTT, nous avons grandi au fur et à mesure, et nous conservons l’agilité d’une entreprise à taille humaine. Les valeurs de GTT sont « Simplicity, Speed and Agility » : notre offre est simple, nous savons aller vite et nous faisons preuve d’agilité.



Quelles sont les qualités requises pour être commercial chez GTT ?



Nos commerciaux doivent avoir le plaisir de la vente et le goût de la haute performance.

De plus, chez GTT, nous sommes à l’écoute de nos clients et nous nous efforçons de dire « oui » à leurs demandes. C’est notre état d’esprit : « we strive to say yes ».



Quelles sont les perspectives d’évolution ?



Dans une société en belle croissance comme GTT, les opportunités d’évolution sont nombreuses. GTT évolue rapidement, elle se réorganise, les commerciaux d’hier peuvent se voir confier davantage de responsabilités demain.



A quel type d’organisation s’adresse GTT ?



Toute organisation ayant besoin d’un réseau performant sur la planète doit consulter GTT Communications.