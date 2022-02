Bitpanda vise à fournir la plus grande sélection d'actifs numériques en Europe

La plateforme européenne leader d'investissement numérique Bitpanda a annoncé l'extension de son offre d'actifs numériques, visant à fournir la plus large sélection de crypto actifs en Europe : à partir de mars 2022, de nouveaux lots de crypto-monnaies seront ajoutés à l'offre existante, sur une base hebdomadaire.



• La licorne fintech autrichienne Bitpanda va étendre son offre de crypto-monnaies en réponse à la demande en forte croissance des utilisateurs.



• Les utilisateurs de Bitpanda auront encore plus d'options pour investir. De nouveaux lots de crypto-monnaies seront ajoutés sur une base hebdomadaire, complétant l'offre existante de plus de 1 000 actifs numériques.



• Par ailleurs, Bitpanda s'ouvre aux créateurs de monnaies du monde entier, qui peuvent désormais faire une demande pour que leurs projets de crypto-monnaies soient répertoriés sur la plateforme, les rendant ainsi accessibles à plus de 3 millions d'utilisateurs.



Au cours de l'année dernière, Bitpanda a travaillé sur l'élargissement de son offre et l'amélioration de l'expérience de ses utilisateurs, tout en présentant de nouveaux produits financiers innovants tels que la carte Bitpanda. La licorne fintech ne cesse de s'engager auprès de la communauté crypto européenne, et cette extension est une réponse à ce que les utilisateurs ont demandé - à savoir un plus grand choix de crypto-monnaies disponibles via une plateforme de confiance, réglementée et hautement sécurisée. Dès à présent, les utilisateurs de Bitpanda peuvent investir dans plus de 1000 actifs numériques, allant du Bitcoin, de l'Ethereum et du Ripple aux indices cryptographiques, aux actions, aux ETF et aux métaux précieux.



Eric Demuth, cofondateur et PDG de Bitpanda, déclare : "Les marchés financiers traditionnels étant lents et restrictifs pour la plupart des individus, les gens sont attirés par l'accessibilité, la transparence et les puissants effets de réseau des marchés cryptographiques. Chez Bitpanda, nous sommes pleinement engagés à tirer parti de technologies innovantes telles que la blockchain et les actifs numériques pour rendre l'investissement plus accessible aux gens. Nous remplissons notre mission en construisant des produits financiers simples, sûrs et faciles à utiliser pour tout le monde. Les investisseurs en crypto-monnaies savent qu'il est essentiel d'être parmi les premiers pour réussir, c'est pourquoi nous avons décidé de répertorier de nouveaux lots de crypto-monnaies chaque semaine, de sorte que notre communauté puisse accéder à des crypto-monnaies de pointe d'un simple toucher, directement depuis leur compte Bitpanda. Des moments passionnants - et d'autres projets de crypto-monnaies - nous attendent."



Les nouveaux investisseurs peuvent ouvrir un compte Bitpanda gratuit et commencer à investir en quelques minutes, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans les actifs numériques de leur choix, allant des crypto-monnaies aux actions fractionnées sans commission*, aux ETF ou aux métaux précieux, à partir de 1 euro seulement.



Bitpanda s'ouvre aux créateurs de monnaies du monde entier qui peuvent désormais demander que leurs projets de crypto-monnaies soient répertoriés sur la plateforme, les rendant ainsi accessibles à plus de 3 millions d'utilisateurs. Toutes les crypto-monnaies et tous les token cotés sur Bitpanda doivent passer par un processus de diligence raisonnable approfondi mené par le comité de cotation des actifs de Bitpanda. Les exigences prennent en compte la capitalisation du marché, la stabilité et le nombre d'utilisateurs, entre autres paramètres importants.



Bitpanda a débuté en tant que société de crypto-monnaies en 2014 avec Eric Demuth, Paul Klanschek et Christian Trummer comme cofondateurs. Depuis, l'entreprise s'efforce de permettre au public d'investir facilement dans un large éventail d'actifs numériques en construisant une plateforme d'investissement utilisée par plus de 3 millions de personnes en Europe. La société fintech est devenue la première licorne autrichienne et dispose d'une équipe de plus de 600 personnes réparties dans dix bureaux différents au sein de l'Union européenne.



A PROPOS DE BITPANDA

Fondée en 2014 à Vienne, en Autriche, par Eric Demuth, Paul Klanschek et Christian Trummer, Bitpanda lève les barrières à l'investissement en exploitant la puissance innovante des actifs numérisés et de la technologie blockchain. Avec plus de 600 membres de l'équipe et plus de 3 millions d'utilisateurs, l'entreprise est l'une des fintechs européennes à la croissance la plus rapide. La plateforme conviviale de multi-actifs donne le pouvoir aux investisseurs débutants comme aux experts chevronnés d'investir dans les actions, les crypto-monnaies et les métaux précieux qu'ils souhaitent - avec n'importe quel montant d'argent.



