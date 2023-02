Backtesting de notation de startups : Early Metrics prédit avec précision le parcours des startups dès leurs débuts

Depuis sa création en 2014, Early Metrics a noté plus de 4 000 startups dans toute l'Europe. En collaboration avec un comité scientifique appuyé par le CNAM, Early Metrics a mis au point une méthodologie de notation de startups basée sur trois piliers principaux : le management, le projet et le marché. Cette approche extra-financière, conjuguée à une analyse financière, permet à Early Metrics d'attribuer une note allant de 0 à 100 aux startups. En s'appuyant sur sa méthodologie rigoureuse, Early Metrics est en mesure d'identifier les forces et les faiblesses d'une startup, son potentiel de croissance et sa capacité de résilience.



Les startups évaluées par Early Metrics sont souvent à un stade précoce ou à un stade de pré-revenu. Ainsi, la question suivante se pose : de quelle manière pouvons-nous déterminer l'exactitude de nos notations ? Ces dernières permettent-elles réellement de prédire le parcours d'une startup ?



Le backtesting mené par nos équipes démontre la pertinence de nos notations et prouve qu'il est possible de prédire la trajectoire de croissance d'une startup.



Early Metrics a effectué des travaux de backtesting sur plus de 2 940 startups notées issues de 18 secteurs d'activité. Les résultats observés permettent de mettre en évidence la pertinence de notre méthodologie en matière de prédiction de la croissance d'une entreprise.



À titre d’exemple, les résultats du backtesting montrent que 77% des startups classées dans le top 10% ont connu une trajectoire de croissance positive. Il existe deux cas de figure : soit ces startups ont soit connu une croissance rapide stimulée par des financements externes, soit elles ont validé leur modèle économique en atteignant la rentabilité. Au contraire, 80% des startups classées dans les 10% inférieurs ont fait faillite ou ont connu des difficultés.



Les résultats du backtesting 36 mois après la notation révèlent également des tendances clés sur les revenus, la taille des équipes, mais aussi sur les levées de fonds.



Les chiffres clés recueillis au cours de nos travaux de backtesting indiquent que le classement d'Early Metrics ne fournit pas seulement des prévisions sur la croissance de l'entreprise, mais également sur ses finances, la croissance de l'équipe et la probabilité de réussir à lever des fonds.



36 mois après la notation d'Early Metrics, les startups classées dans le top 20% ont connu une croissance de 161% de leur chiffre d'affaires, de 138% de la taille de leur équipe, et ont levé 120% de leur objectif initial de financement.



Edouard Thibaut, directeur général des opérations, produits et données, déclare : “Nous sommes fiers de ces résultats qui démontrent la pertinence d'une approche extra-financière pour évaluer le potentiel des startups, d'autant plus que les derniers résultats mettent en avant notre capacité à prédire la croissance à 3 ans, avec des algorithmes spécifiques au secteur et à la maturité des entreprises. Je tiens à remercier les plus de 2 900 entrepreneurs qui ont participé à nos études statistiques, en nous donnant accès à leurs données privées, afin que nous puissions améliorer continuellement nos modèles de notation.”



Méthodologie

À partir des résultats de notre backtesting, nous avons regroupé statistiquement les entreprises ayant des trajectoires de croissance similaires. Ces clusters sont construits par nos algorithmes en fonction des résultats obtenus par les entreprises à travers notre modèle de backtesting, qui est basé sur quatre piliers d'évaluation de la croissance : la croissance de l'équipe, la croissance de l'entreprise, les finances et le financement.

Ainsi, les algorithmes de regroupement en "clusters" proposent trois groupes en fonction de ces scores de backtesting, ce qui permet également de décrire les caractéristiques des groupes en termes de profil de croissance. Puis, pour chacun de ces découpages, nous observons la répartition des entreprises au sein des clusters en fonction de :

- la période de backtesting : 12 mois, 24 mois, 36 mois, 50 mois et ensemble des données. - le quintile (ou le décile) de la notation EM.



À propos d’Early Metrics Depuis 2014, nos notations et études permettent aux leaders de l'économie de comprendre et d'anticiper les tendances de demain. En tant qu'agence indépendante, nous avons développé une méthodologie scientifique et fiable d'évaluation de startups et de PME à partir de données aussi qualitatives que quantitatives. Nous sommes en mesure d'identifier les tendances technologiques émergentes d'une grande diversité de secteurs. Nous fournissons les bons outils aux décideurs pour découvrir, qualifier, et s'engager auprès des meilleurs acteurs de l'innovation. Early Metrics compte aujourd'hui deux bureaux, à Paris et à Londres. Nous avons noté plus de 4000 startups européennes et internationales pour plus de 280 clients parmi lesquels plusieurs entreprises du CAC40 et du FTSE100. https://earlymetrics.com/fr/