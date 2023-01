Amalia.io lève 4M€ pour fluidifier la gestion de la rémunération variable en entreprise

Ce tour de financement permettra à Amalia.io :

● De poursuivre son développement en Europe du Nord et au Royaume-Uni.

● Recruter une dizaine de nouveaux talents à court terme et une vingtaine d’ici fin 2023 sur tous les départements (Marketing, Sales, Customer Success, Produit, Tech).

● L’amélioration de la solution en vue de fonctionnalités avancées de Sales Performance Management ainsi que de nouvelles intégrations natives

● Atteindre un objectif de plus de 500 millions d’euros de commissions certifiées d’ici fin 2023



Créée début 2020 par Idriss Boumaza et Maxime Grandjean, Amalia.io est née du constat suivant : pour les commerciaux, les plans de rémunération variable sont souvent complexes et manquent de transparence. Cela génère souvent des erreurs en paie, en comptabilité et de nombreuses frustrations.



Pour résoudre ce problème, la startup déploie un logiciel SaaS permettant aux commerciaux de voir exactement ce qu’ils vont toucher au jour le jour. Un véritable gain d’efficacité pour les équipes financières également, qui peuvent ainsi mieux valider les montants et provisionner la performance commerciale à venir. Une simplification drastique des process de rémunération de la performance est maintenant possible grâce au développement d’une technologie « no-code ».



« Tous les commerciaux savent à quel point l’application du plan de rémunération variable peut s'avérer loin d'être automatique et susciter de la friction. Notre métier c’est de libérer les énergies en permettant aux organisations d’automatiser ce sujet et d’apporter de la clarté dans leurs équipes. Aujourd’hui, Amalia.io permet de modéliser tous les plans possibles, avec leurs spécificités et complexités, et de les retranscrire fidèlement aux équipes commerciales afin qu’elles puissent suivre leurs commissions au fur et à mesure. » Maxime Grandjean, cofondateur et CEO de Amalia.



"We have been very impressed by Maxime, his team, and their insights into the incentive and compensation management space. Amalia will allow companies the flexibility to align their compensation structures and incentivize their teams to grow to their full potential" Amanda Jones Floyd, Investor at InReach Ventures



Basée à Lille (Euratechnologies) et à Paris (Station F), la startup s’adresse aux entreprises de toutes tailles et tous secteurs. Elle compte une trentaine de clients parmi lesquels : Swile, Rakuten, Mirakl, Qonto, OpenClassrooms, iBanFirst, TheFork, Getronics, Sud Ouest, Yousign etc. À ce jour, Amalia.io a déjà certifié plusieurs centaines de millions d’euros de commissions sur sa plateforme.



A propos de Amalia.io

Fondée début 2020 à Lille par Idriss Boumaza et Maxime Grandjean, Amalia.io s’est donné pour mission de fluidifier la gestion de la rémunération variable en entreprise. Une problématique responsable d’une perte de temps considérable dans les services financiers et une frustration reconnue par tous les commerciaux. Depuis son lancement, Amalia.io suit les marqueurs de réussite : nommée Future 40 par Station F en 2021, puis sélectionnée parmi les 20 startup SaaS européennes à suivre en 2022 sur SaaStock. En deux ans d'existence, elle compte déjà plusieurs clients de renoms et des soutiens de poids côté tech et finances.

www.amalia.io/



A propos de InReach Venture

InReach Ventures is an AI-powered venture capital firm focused on early-stage startups primarily in the areas of consumer internet, marketplaces, and software as a service. InReach develops and uses its proprietary software and AI to discover, evaluate, and support investments with a presence in Europe. Previous investments include companies such as Soldo, Eneba, Kayzen, and Craft.

www.inreachventures.com