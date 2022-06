Allen & Overy conseille IK Partners et Pr0ph3cy sur le financement de l’acquisition d’Harmonie Technologie

L’intégration d’Harmonie Technologie permet à Pr0ph3cy de proposer une offre complète incluant du conseil stratégique cyber, l'intégration de solutions et d'infrastructures, de l'audit et des tests d'intrusion, des produits de sécurité, des formations et du cyber entrainement et de se positionner en tant qu’acteur de référence dans le domaine de la cybersécurité.



L'opération a impliqué le bureau de Paris d’Allen & Overy, avec une équipe composée de Géraldine Lezmi (Associée), Constance Frayssineau (Collaboratrice) et Salomé Belhassen.



Les prêteurs étaient assistés par Nabarro Béraud avec Jonathan Nabarro (Associé), Anthony Minzière (Counsel), Marc-Aurèle Berret (Collaborateur) et Léo Lebaut (Juriste).



À propos d’Allen & Overy

