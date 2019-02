Alantra conseille LFPI Group dans la réorganisation du capital de Timhotel

Fondé en 1982, Timhotel propose une offre hôtelière de plus de 1.000 chambres à Paris et Boulogne. Le réseau est composé de 18 hôtels 3 et 4 étoiles, situés dans des lieux stratégiques comme les quartiers d'affaires ou les gares.



Fin décembre 2018, le groupe Crédit Agricole, via Idia Capital Investissement et Socadif Capital Investissement, ont pris une participation minoritaire dans Timhotel. LFPI Group a fait l’acquisition de Timhotel en 2003, et en conservera le contrôle à l’issue de l’opération. LFPI Group est un des principaux gestionnaires d’actifs alternatifs multi-stratégies indépendants en Europe avec plus de 3 milliards d’euros d’actifs sous gestion.



Cet investissement permet à la société Timhotel d’amorcer une nouvelle étape de son développement avec l’appui d’actionnaires stables et de long terme. Le projet de développement du groupe s'articule autour d'une optimisation de son portefeuille actuel complété par des acquisitions ciblées.



Cette opération aux côtés de LFPI Group consolide le track record d’Alantra dans le secteur de l’immobilier. En deux ans, Alantra a ainsi réalisé quatre transactions avec LFPI.



Alantra : Lahlou Khelifi, Olivier Guignon, Ivana Mastilovic, Paul Pluchet



À propos d’Alantra

ALANTRA est un groupe financier international offrant des services de banque d’affaires et de gestion d’actifs, spécialisé dans les produits et services à haute valeur-ajoutée à destination du mid-market. Le groupe est présent, avec des bureaux en Europe, aux Etats-Unis, en Amérique latine, et en Asie via 28 bureaux dans 21 pays.

L’activité banque d’affaires emploie plus de 330 professionnels, qui apportent un conseil indépendant dans des opérations de fusions-acquisitions, de financement et de marché.

L’activité gestion d’actifs comprend une équipe de 80 professionnels avec 4,5 milliards d’euros d’actifs sous gestion dans le private equity, les fonds de gestion active, la dette, l’immobilier et la gestion de fortune.