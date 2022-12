Accel nomme Soldo parmi les meilleures entreprises cloud en Europe

Le fonds de capital risque Accel Partners a nommé la scale up européenne de gestion des dépenses professionnelles et d’automatisation des paiements Soldo parmi les 100 meilleures entreprises du cloud, dans le cadre de son rapport Euroscape de 2022.



Ce rapport se penche sur l’évolution de l’écosystème cloud en Europe et en Israël. La liste des 100 meilleures entreprises se base sur des paramètres stratégiques et de positionnement compétitifs, taux de croissance et feedback des clients. Cette recherche a été effectuée en collaboration avec G2, un service d'évaluation des logiciels d'entreprise de premier plan.



Le rapport fait état d’un contexte compliqué pour les entreprises du cloud en raison des difficultés opérationnelles et à lever des fonds, liées aux circonstances économiques.



Selon le Accel Cloud Index, les entreprises du cloud cotées en bourse auraient perdu plus d’un milliard de dollars de capitalisation, tandis que les investissements dans les entreprises cloud en Europe, en Israël et aux Etats-Unis auraient chuté de 42%.



Pour autant, le fonds Accel reste optimiste quant à l’avenir de ce marché et identifie trois tendances de fonds qui en ont stimulé la croissance ces dix dernières années :

● le cloud computing ne perd pas son élan, avec seulement 40% des charges de travail ayant déjà migré vers le cloud, le plus gros reste encore à venir

● le besoin d’automatisation et de transformation numérique est au plus fort ; Accel prévoit une augmentation des dépenses entre 1,8 milliards de dollars en 2022 et 2,8 milliards de dollars en 2025

● la cybersécurité reste en tête des priorités des entreprises, notamment au su du contexte d’instabilité géopolitique et de la démocratisation massive du télétravail

"Soldo est honoré de compter parmi les 100 meilleures entreprises cloud répertoriées par Accel. La flexibilité et la sécurité font partie de nos valeurs phares et la technologie cloud nous permet d’évoluer en adéquation avec nos impératifs de protection des données et d'agilité", a déclaré Roy Skop, Regional Manager pour la France chez Soldo.



À propos de Soldo :

Soldo est la première fintech européenne d'automatisation et de gestion des paiements et des dépenses. Elle combine des cartes d'entreprise intelligentes émises par Mastercard® et un logiciel de gestion complet. Plus de 30 000 entreprises, des petites entreprises aux multinationales sur plus d’une trentaine de pays, utilisent Soldo pour suivre et contrôler leurs dépenses. Soldo, comptant 300 collaborateurs de 21 nationalités, possède des bureaux à Londres, Dublin, Milan et Rome. Soldo est soutenue notamment par Accel, Battery Ventures, Citi Ventures, Dawn, Silicon Valley Bank et Temasek.

www.soldo.com