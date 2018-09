67% des français jugent le télétravail décisif dans leurs choix professionnels

Ainsi, les français apparaissent comme étant parmi les plus grands amateurs de télétravail et déclarent à 67% qu’ils choisiraient une offre d’emploi avec ce critère plutôt qu’une autre ne proposant pas de travail à distance. En comparaison, les allemands sont 64% à plébisciter cette option et seulement 44% au Royaume-Uni. La tendance à privilégier le travail à distance est moins répandue dans d’autres pays, les répondant dans leur totalité étant 55% à déclarer qu’ils préfèrent tout de même travailler au sein d’un bureau physique (la France, l’Allemagne et la Nouvelle-Zélande étant les seuls à préférer le travail à distance).



Un changement dans la philosophie du travail



L’étude révèle que le travail dit traditionnel qui consiste à respecter des horaires fixes est en sérieux déclin. De plus, les employés français sont 58% à déclarer que les temps de trajets pour se rendre au travail sont pénibles. En plus du gain de temps, la productivité est plus perceptible grâce au télétravail pour 59% des américains et 61% des britanniques.

Les salariés trouvent également que leur vie de famille s’améliore et qu’ils sont moins stressés lorsqu’ils travaillent à domicile, notamment en Inde où 60% des employés plébiscitent le télétravail principalement pour cette raison.



« Nous assistons à une prise de conscience générale à travers le monde. Que nous interrogions des salariés en Europe, en Amérique ou en Asie, tous partagent l’idée que le télétravail leur fait gagner en productivité et en temps. Mais ce qui ressort de cette étude est la part de bonheur personnel que peut procurer le télétravail. On assiste aussi au scénario où certains candidats à un poste optent pour celui qui inclue des options comme le télétravail sur leur contrat plutôt qu’un meilleur salaire sans travail à distance », déclare Richard Conway, Enterprise Field Sales EMEA chez LogMeIn.



Le télétravail comme booster économique pour les entreprises



Au-delà de l’aspect purement personnel, le télétravail crée un attachement nouveau entre les salariés et leur entreprise. Les répondants à cette étude sont 46% à déclarer qu’ils aimeraient moins leur emploi s’ils ne pouvaient plus travailler de chez eux. Quant aux travailleurs américains, ils sont 49% à se sentir attachés à leur emploi grâce au télétravail.

Cette part d’affect se ressent dans le bien-être au quotidien des employés qui se sentent moins stressés au quotidien. Ainsi, 21% des travailleurs dans le monde disent avoir été influencés par une décision de vie importante en raison de la possibilité de travailler à domicile.

Les personnes interrogées ont aussi une opinion tranchée quant au futur de leur entreprise, qui se jouerait avec l’intégration de ces questions de travail à distance. 86% des répondants de l’étude pensent qu’offrir la possibilité de travailler à distance est important pour l’avenir commercial de leur entreprise. En France, ils sont 65% à corroborer cette affirmation.



« Pour les entreprises qui cherchent à croître et à se projeter dans l'avenir, l’option de télétravail est inhérente à leur succès. Même si cela reste sporadique, il est important de le proposer pour la productivité et le moral des employés. Plus généralement, les employés veulent des modes de vie plus responsables, économiser de l’argent dans leurs déplacements et à avoir des horaires plus flexibles qui leur permettent d’être plus productifs sans se sentir débordés et oppressés par un environnement de travail parfois étouffant », poursuit Richard Conway, Enterprise Field Sales EMEA chez LogMeIn.logme



LogMeIn, Inc.