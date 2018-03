14 février 2014 (Paris) | Les tendances et innovations dans les domaines finances et achats

L'économie mondiale manifeste des signes de redressement, mais les entreprises sont toujours confrontées au besoin urgent d'améliorer leur cash-flow. Les entreprises qui gèrent leurs dépenses, leurs flux de trésorerie et leur fonds de roulement avec réactivité bénéficient d'un avantage compétitif.La croissance rapide des réseaux sociaux, des technologies mobiles et du Cloud contribueront-ils au développement rapide des services d'e-facturation et d'e-paiement au cours de cet année ?La facturation électronique ouvrira des perspectives impressionnantes tant aux acheteurs qu’aux vendeurs. Vous vous-en profitez déjà ?Bienvenue à notre séminaire petit-déjeuner le 14 février pour discuter des tendances et innovations sur le marché Procure-to-Pay.Le 14 février de 08h00 à 11h00.Hôtel Fouquet’s Barrière99 Avenue des Champs Elysées75008 Paris8h00 Accueil et petit-déjeuner8h30 Introduction sur le sujet- Philippe Grange, Rédacteur en chef, Demat-Infos.com8h40 Les grandes tendances et innovations sur le marché Procure-to-Pay- Claude Lebrun, Associé, Deloitte Conseil9h20 L’évolution vers la facturation électronique- Gilles d'Anchald, Chargé de Mission, Ministère de l’Economie et des Finances10h00 Révolution des transactions financières B2B - comment optimiser trésorerie et paiements avec les cartes virtuelles. Bénéfices pour les fournisseurs et pour les acheteurs.- Vincent Lapras, SVP, Global Strategic Alliances,MasterCard10h30 Questions, réponses, mot de clôtureCe séminaire s´adresse à toutes les organisations qui souhaitent en savoir plus sur les nouvelles possibilités dans les domaines finance et achat.Le nombre de places étant limité, nous vous confirmerons votre inscription par email.Basware est le leader mondial des solutions Purchase-to-Pay avec plus d'un million d'utilisateurs dans plus de 60 pays à travers le monde. Le réseau ouvert de Basware pour la facturation électronique et les transactions d'achat relie plus de 320 000 entreprises dans le monde. Basware permet aux organisations de réduire le coût de l'achat et du règlement de biens et de services, et d'acquérir de la visibilité sur la totalité de leur processus d'investissement, ainsi que la maîtrise de celui-ci, en automatisant les processus manuels, de l'approvisionnement à l'automatisation des factures, en passant par la sous-traitance, la gestion des contrats, l'achat et la collaboration avec leurs fournisseurs. Les solutions et services de Basware permettent aux entreprises d'améliorer leur trésorerie, d'optimiser leur fonds de roulement et la souplesse de leurs opérations financières tout au long du cycle allant de l'approvisionnement au paiement. Ces solutions sont distribuées et déployées directement sur site ou en tant que service en Europe, aux États-Unis et dans la région Asie Pacifique, à travers un large réseau de bureaux Basware et de partenaires agréés.Finyear, the Financial Year Journal , est partenaire de cet évènement.