1​ ère​ édition du Salon Blockchain 28 les 21 et 22 novembre 2018 à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Chartres

Pour sa première édition, le salon Blockchain espère mettre en avant les atouts de cette nouvelle technologie auprès du grand public. Etudiants, investisseurs, entreprises, start-up, ou simples particuliers attirés par le phénomène de disruption, tous ceux qui désirent découvrir la « puissance de la Blockchain » seront les bienvenus autour des nombreux standset des intervenants du salon.Afin de faire partager l’étendu des capacités de la Blockchain, le public pourra assister à des conférences et ateliers tout au long de ces deux journées. Axées sur 3 thèmes, l’agriculture, l’énergie et la santé ;les professionnels auront à cœur de faire le lien entre cette nouvelle technologie et l’actualité de notre quotidien. De la Blockchain dans le secteur bancaire et financier, à l’industrie alimentaire, en passant par comment combattre la fraude et renforcer la transparence, tous les sujets seront abordés avec un objectif : être le plus complet possible sur la question.De plus en plus prisée de la part des connaisseurs, la Blockchain reste pourtant encore méconnue du grand public, alors pour en savoir plus, prenons la définition donnée par Blockchain France « Il s’agit d’une technologie de stockage et de transmission d’information, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle ». Pourtant, la Blockchain se veut des plus sécurisées grâce à un système de cryptographie. Pour faire simple, la Blockchain constitue une base de données dans laquelle on retrouve tout l’historique des échanges entre les utilisateurs. Publique (ouverte à tous) ou privée (accessible seulement à certains participants), elle représente aujourd’hui l’avenir du web décentralisé et peut être utilisée dans tous les domaines de la vie quotidienne.La Société Stara Events, qui organise le premier salon Blockchain 28, n’en est pas à son coup d’essai. Spécialisés dans l’évènementiel, l’entreprise basée à Chartres se déplace dans toute la France afin d’organiser des événements aussi bien privés que professionnels. Que ce soit pour des conférences, des séminaires et autres, Stara Events accompagne ses clients de la conception à la réalisation des projets et fournis des événements clés en main (décoration, vente de billets, supports audio ou visuels...).SOCIETE STARA EVENTSTéléphone : 02 46 56 98 45Adresse mail : contact@stara-events.com Chambre de Commerce et d’Industrie Eure-et-Loir5Bis Avenue Marcel Proust28000 ChartresMercredi 21 et Jeudi 22 novembre de 09h00 – 17h00Retrouvez le programme complet sur : https://blockchain28.stara-events.com/fr/accueil/ Etudiant : 20€ la journéeGrand public : 35€ la journéeEntreprise : 199€ les deux joursFinyear est partenaire media de l'événement.